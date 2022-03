IND vs SL, 2nd Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना (India vs Sri Lanka, 2nd Test) 12 मार्चपासून बेंगळुरू येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर (M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru) सुरू आहे. सामन्याच्या पहिल्या दिवशी दुसऱ्या सत्रात भरताचा अख्खा संघ 252 धावांवर ऑलआऊट झाला. श्रेयस अय्यरचे शतक थोडक्यात हुकले. 92 धावांवर खेळत असताना अय्यर (Shreyas Iyer missed century) बाद झाला. दरम्यान पहिला सामना जिंकून टीम इंडियाने 2 सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आधीच आघाडी घेतलेली आहे. त्यामुळे या सामन्यात विजयासाठी श्रीलंकेवर दडपण असेल.Also Read - IND vs SL, 1st Test: Virat Kohli बनला 100 कसोटी सामने खेळणारा 12वा भारतीय फलंदाज, या दिग्गजांच्या यादीत स्थान

भारताला लवकरच पहिला धक्का बसला

या सामन्यात नाणेफेक जिंकून फलंदाजीला उतरलेल्या भारताने अवघ्या 10 धावांवर मयंक अग्रवालची विकेट गमावली. अग्रवाल अवघ्या 4 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यानंतर कर्णधार रोहित शर्मालाही विशेष कामगिरी करता आली नाही. रोहित देखील 15 धावा करून बाद झाला. येथून हनुमा विहारीने विराट कोहलीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 47 धावांची भागीदारी करून भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र विहारी 31 धावांवर खेळत असताना बाद झाला. यानंतर कोहली देखील 23 धावा करून बाद झाला.

श्रेयस अय्यरचे शतक हुकले

विराट बात झाल्यानंतर ऋषभ पंत आणि श्रेयस अय्यर यांनी संघाची धुरा सांभाळली. पंतने 26 चेंडूंत 7 चौकारांच्या मदतीने 39 धावा केल्या. तर श्रेयस अय्यरने 98 चेंडूंत 4 षटकार आणि 10 चौकारांच्या मदतीने 92 धावांची खेळी केली. शेवटच्या फळीत रविंद्र जडेजा 4, रविचंद्रन अश्विन 13, अक्षर पटेल 9 आणि मोहम्मद शमी 5 धावा करून बाद झाले. विरोधी संघाकडून लसिथ अंबुलदेनिया आणि प्रवीण जयविक्रमे यांनी 3-3 बळी घेतले, तर धनजय डी सिल्वाने 2 आणि सुरंगा लकमलने 1 विकेट घेतली.

श्रीलंकेची खराब सुरुवात

दरम्यान, प्रत्युत्तरात फलंदाजीसाठी उतरलेल्या श्रीलंकेच्या संघाला सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला. दुसऱ्या षटकात जसप्रित बुमराहच्या चेंडूवर सलामीवीर कुसल मेंडीस 2 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर पुन्हा चौथ्या षटकातील पहिल्याच चेंडूवर लहिरू थिरिमानेला बाद करून बुमराहने श्रीलंकेला दुसरा धक्का दिला. थिरिमाने 8 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर पाचव्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर शमीने दिमूथ करुणारत्नेला बाद करून श्रीलंकेला तिसरा झटका दिला.