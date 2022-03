Ind vs SL Test 1st Day: मोहाली येथे सुरू असलेल्या भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात (India vs Sri Lanka 1st Test) भारताने पहिल्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत 6 बाद 357 धावांपर्यंत मजल मारली आहे. विकेटकीपर फलंदाज ऋषभ पंतचे (Rishabh Pant) 5वे कसोटी शतक अवघ्या 4 धावांनी हुकले. पंत 96 धावांवर खेळत असताना सुंगा लकमलच्या चेंडूवर बाद झाला. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा रवींद्र जडेजा (45*) आणि रविचंद्रन अश्विन (10*) नाबाद पॅव्हेलियनमध्ये परतले.Also Read - India vs Sri Lanka, 1st Test: कसोटीत आपण जिथे आहोत त्याचे श्रेय विराटला जाते, रोहित शर्माकडून कोहलीचं कौतुक

सलामीवर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) (29) आणि मयंक अग्रवालने (Mayank Agarwal) (33) यांनी दमदार सुरुवात करून दिली. मात्र मोठी खेळी करण्यात ते अपयशी ठरले आणि 80 धावांपर्यंत भारताने 2 विकेट गमावल्या. यानंतर आलेल्या विराट कोहलीने हनुमा विहारीसोबत मिळून तिसर्‍या विकेटसाठी 90 धावांची भागीदारी केली.

दरम्यान, आपल्या कारकिर्दीतील 100 वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या विराट कोहलीने (Virat Kohli) आज पु्न्हा एकदा चांगली सुरूवात केली होती. मात्र मोठी खेळी खेळण्यात पुन्हा एकदा तो अपयशी ठरला. विराट 45 धावांवर खेळत असताना लसिथ एम्बुलेनियाच्या चेंडूवर यष्टीचित झाला. त्याआधी चेतेश्वर पुजाराच्या (Cheteshwar Pujara) जागी हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. मिळालेल्या संधीचा फायदा घेत विहारीने दमदार अर्धशतक झळकावले. विराट कोहलीसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 90 धावांची भागीदारी केली. मात्र 58 धावांवर खेळत असताना तो बाद झाला.

दरम्यान, भारताने अवघ्या पाच धावांच्या अंतराने विराट कोहली आणि हनुमा विहारीच्या दोन मौल्यवान विकेट्स गमावल्या. मात्र त्यानंतर आलेला पंत आणि जडेजा यांनी शतकी भागीदारी करून भारतीय संघाला मजबूत स्थितीत पोहोचवले. कोहली 100वा सामना खेळत असल्यामुळे त्याच्याकडून मोठ्या खेळीच्या अपेक्षेने स्टेडियमवर पोहोचलेल्या प्रेक्षकांचे पंतने जोरदार फलंदाजी करत मनोरंजन केले.

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): रोहित शर्मा (कर्णधार), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव.

श्रीलंका (प्लेइंग इलेव्हन): दिमुथ करुणारत्ने (कर्णधार), लाहिरू थिरिमाने, पथुम निसांका, चरित असलंका, अँजेलो मॅथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सुरंगा लकमल, विश्व फर्नांडो, लसिथ एम्बुल्डेनिया, लाहिरु कुमारा.