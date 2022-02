India vs West Indies, 2nd T20I : कोलकाता येथे खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या T20 सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजचा (IND vs WI) 8 धावांनी पराभव करत मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. या सोबतच भारताने तीन सामन्यांची टी-20 मालिका देखील जिंकली आहे. या रोमांचक सामन्यात भारताने पाहुण्या संघासमोर 187 धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. निकोलस पूरन (Nicolas Pooran) आणि रोवमन पॉवेल (Rovman Powell) यांच्या दमदार खेळीनंतरही विंडीज संघाला हे लक्ष्य गाठता आले नाही. शेवटच्या दोन षटकात वेस्टइंडीजला 29 धावांची गरज होती. मात्र भुवनेश्वर कुमारने (Bhuvneshwar Kumar) 19 वे षटक टाकल्यानंतर केवळ 4 धावा खर्च करून सामना भारताच्या बाजूने वळवला. वेस्ट इंडिजला शेवटच्या 4 चेंडूत 23 धावांची गरज होती. इथे रोव्हमन पॉवेलने तिसऱ्या आणि चौथ्या चेंडूवर षटकार मारून सामना आणखीनच रोमांचक केला पण अखेरीस हर्षल पटेलने (Harshal Patel) सामना वाचवला.Also Read - India vs West Indies First T20 : भारताची टी-20 सीरिजमध्ये आघाडी; पहिल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय

दरम्यान, विंडीजने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला खेळताना भारताकडून विराट कोहली (Virat Kohli) (52) आणि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) (52*) यांच्या दमदार अर्धशतकांमुळे भारताने वेस्टइंडीजसमोर 5 गडी गमावून 186 धावांचे आव्हान ठेवले. विंडीजकडून रोस्टन चेसने (Roston Chase) 3 विकेट घेतल्या मात्र त्याच्या उर्वरित गोलंदाजांना भारतीय फलंदाजांना रोखता आले नाही. Also Read - India vs West Indies 1st T20I Live Streaming: भारत विरुद्ध वेस्टइंडीज सामना कधी आणि किती वाजता सुरू होईल? थेट प्रक्षेपण कुठे पहाल?

भारताची खराब सुरुवात

इशान किशनला पुन्हा एकदा ओपनिंगला संधी देण्याची योजना कामी आली नाही. पहिल्या टी-20 सामन्यात 35 धावा करणारा किशन आज अवघ्या 2 धावा करून शेल्डन कॉट्रेलचा (Sheldon Cottrell) बळी ठरला. दुसऱ्याच षटकात त्याच्या रुपात भारताला पहिला धक्का बसला. यानंतर कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) विराट कोहलीसोबत 49 धावांची भागीदारी केली. पण रोस्टन चेसने त्याला ब्रेंडन किंगकडे झेलबाद करून आणखी एक धक्का दिला. रोहितला 18 चेंडूत 19 धावा करता आल्या. Also Read - IND vs WI 3rd ODI: तिसऱ्या सामन्यात वेस्टइंडीजचा 96 धावांनी पराभव, वनडे मालिकेत 'क्लीन स्वीप'

रोस्टन चेजचे भारताला 3 धक्के

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय डावाला योग्य दिशेने नेत असल्याचे दिसत होते. मात्र कर्णधार केरॉन पोलार्डने रोस्टन चेजला गोलंदाजीवर आमंत्रित केले. त्यानंतर रोस्टनने आपल्या दोन षटकांत भारताला दोन धक्के दिले. रोहित शर्माशिवाय त्याने सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) (8) झेलबाद करून भारताला तिसरा धक्का दिला. यानंतर विराट कोहलीने चौथ्या षटकात षटकार ठोकत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. येथे जेसन होल्डरने झेल सोडला होता, पण त्याच षटकात रोस्टन चेसने त्याला बोल्ड केले आणि तिसरी विकेट घेत संघाला मोठे यश मिळवून दिले.

पाहुण्या विंडीजचा संघ या दौऱ्यातील पहिल्या विजयासाठी आसुसलेला आहे. टी-20 मालिकेपूर्वी अहमदाबाद येथे खेळल्या गेलेल्या वनडे मालिकेतही विंडीजला 0-3 असा पराभव स्वीकारावा लागला होता. आता रविवारी तिसऱ्या आणि अखेरच्या सामन्यात कर्णधार केरॉन पोलार्डच्या (Kieron Pollard) नेतृत्वाखाली विंडीज या दौऱ्यातील पहिला विजय नोंदवण्यासाठी उत्सुक असेल. तर रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) नेतृत्वाखाली टीम इंडिया वनडेप्रमाणेच टी-20 मालिकेतही विंडीला मात देण्यासाठी मैदानात उतरेल.