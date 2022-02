India vs West Indies 3rd ODI: भारताने तिसऱ्या आणि शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात (IND vs WI 3rd ODI) वेस्ट इंडिजचा 96 धावांनी पराभव केला. या सामन्यात भारताने दिलेल्या 266 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाहुण्यांचा संघ अवघ्या 169 धावांवर ऑलआऊट झाला. या विजयासह टीम इंडियाने (Team India) वनडे मालिकेत 3-0 असे क्लीन स्वीप (clean sweep in ODI series) केले. भरताकडून मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) आणि प्रसिद्ध कृष्णाने (Prasidh Krishna) प्रत्येकी तीन बळी घेतले तर दीपक चहर आणि कुलदीप यादवने प्रत्येकी दोन बळी घेतले.Also Read - Team India Schedule: फेब्रुवारी 2022 मध्ये भारत तिन्ही फॉरमॅटमध्ये खेळणार 7 सामने, पाहा कधी, कुठे, कोणाशी लढत?

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीम इंडियाने 50 षटकांत 265 धावांपर्यंत मजल माजली भारताची सुरुवात खराब झाली. अल्झारी जोसेफने डावाच्या चौथ्या षटकात कर्णधार रोहित शर्मा (13) आणि विराट कोहली (0) यांना बाद केले. त्यानंतर शिखर धवनही केवळ 10 धावा करू शकला. Also Read - IND vs WI: बीसीसीआयचा मोठा निर्णय! स्फोटक फलंदाज शाहरुख खान, साई किशोर यांना टीम इंडियात स्थान

भारतीय संघाने 43 धावांपर्यंत तीन विकेट गमावल्या होत्या. येथून ऋषभ पंत आणि श्रेयस अय्यरने चौथ्या विकेटसाठी 110 धावांची भागीदारी करून भारताला सामन्यात कायम ठेवले. पंतने 54 चेंडूत 6 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीने 56 धावा केल्या. तर श्रेयस अय्यरने 111 चेंडूत 80 धावांची खेळी केली. अय्यरच्या खेळीत 9 चौकारांचाही समावेश होता. Also Read - Cricketers Educational Qualifications : कोणी 12वी पास, कोणाचे शिक्षण पीएचडी, जाणून घ्या तुमच्या आवडत्या खेळाडूंची शैक्षणिक पात्रता

वॉशिंग्टन सुंदरने सातव्या विकेटसाठी दीपक चहरसोबत 53 धावांची भागीदारी केली. सुंदरने 33 धावा केल्या तर दीपक चहरने संघाच्या खात्यात 38 धावांची भर घातली. विरोधी संघाकडून जेसन होल्डरने सर्वाधिक 4 बळी घेतले तर अल्झारी जोसेफ आणि हेडन वॉल्शने 2-2 बळी घेतले. याशिवाय ओडेन स्मिथ आणि फॅबियन ऍलन यांनी 1-1 विकेट घेतली.

भारताने दिलेल्या 266 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विंडीजची सुरुवात खूपच खराब झाली. पाहुण्या संघाने पहिल्या 5 षटकात अवघ्या 25 धावांत त्यांचे सुरुवातीचे 3 गडी गमावले. यानंतर विंडीजचा संघ शेवटपर्यंत सावरू शकला नाही. वेस्टइंडीजच्या खात्यात 82 धावांची भर पडली तोपर्यंत त्यांचे 7 खेळाडू पॅव्हेलियनमध्ये परतले होते. यानंतर शेवटच्या तीन विकेट्सने पाहुण्या संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न करत संघाला169 या सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत नेले. पण त्यांना पराभव टाळता आला नाही. आता दोन्ही संघ 16 फेब्रुवारीपासून 3 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत आमनेसामने येणार आहेत.