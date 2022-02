India vs West Indies, 3rd T20I: कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर (Eden Gardens, Kolkata) भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात (IND vs WI) टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना खेळला गेला. यात भारताने 17 धावांनी विजय मिळवत तीन सामन्यांच्या मालिकेत 3-0 असा क्लीन स्वीप केला आहे. यासह भारत टी-20 फॉरमॅटमध्ये नंबर-1 बनला आहे. टीम इंडियाने (Team India) 6 वर्षात पहिल्यांदाच हे स्थान मिळवले आहे. भारतीय संघाने T20 क्रमवारीत इंग्लंडवर मात केली. टीम इंडियाने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या (West Indies) या मालिकेतील पहिला सामना 6 गडी राखून जिंकला होता, तर दुसरा सामना 8 धावांनी जिंकला होता. याआधी भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची एकदिवसीय मालिकाही 3-1अशी जिंकली होती.Also Read - IND vs WI, 2nd T20I: वेस्ट इंडिजचा 8 धावांनी पराभव, भारताचा टी-20 मालिकेच्या ट्रॉफीवर कब्जा

सूर्यकुमार यादवची झंझावाती खेळी

नाणेफेक हारल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारताना टीम इंडियाने 5 विकेट गमावून 184 धावा केल्या. सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात सर्वोत्तम कामगिरी करताना 31 चेंडूत 65 धावा केल्या. त्याच्याशिवाय व्यंकटेश अय्यरने (Venkatesh Iyer) नाबाद 35 धावा केल्या. दोघांमध्ये 41 चेंडूत 91 धावांची भागीदारी झाली. याशिवाय भारताकडून इशान किशनने (Ishan Kishan) 34 आणि श्रेयस अय्यरने (Shreyas Iyer) 25 धावा केल्या. तर कर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला आणि त्याने अवघ्या 7 धावांची खेळी केली. वेस्ट इंडिजच्या जेसन होल्डर, रोमारियो शेपर्ड, रोस्टन चेस, हेडन वॉल्श आणि डॉमिनिक ड्रेक्सने 1-1 बळी घेतले.

वेस्ट इंडिजची खराब सुरुवात

लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजला पाचव्या चेंडूवर काईल मेयर्स (6) याच्या रूपाने मोठा धक्का बसला. त्यानंतर शाई होप (8) ही बाद झाला. वेस्ट इंडिजने 26 धावांपर्यंत सलामीची जोडी गमावली होती. वेस्ट इंजिय संघ अडचणीत असताना फलंदाजीसाठी आलेल्या निकलस पूरनने (Nicholas Pooran) रोव्हमन पॉवेलसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 47 धावांची भागीदारी करत संघाचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पॉवेल 25 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर पाहुण्या संघाने 100 पर्यंत 6 फलंदाज गमावले होते. निकलस पूरनने रोमॅरियो शेफर्डसह सातव्या विकेटसाठी 48 धावा केल्या.

निकलस पूरनने झळकावले अर्धशतक

निकलस पूरनने (Nicholas Pooran) 47 चेंडूत 1 षटकार आणि 8 चौकारांच्या मदतीने 61 धावा केल्या, तर रोमारियो शेफर्डने 29 धावा केल्या, मात्र संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. वेस्ट इंडिज निर्धारित षटकात 167/9 च्या पुढे जाऊ शकला नाही. टीम इंडियाकडून हर्षल पटेलने 3 बळी घेतले, तर दीपक चहर, व्यंकटेश अय्यर आणि शार्दुल ठाकूर यांना 2-2 विकेट मिळाल्या.

पूरन पुन्हा एकदा विश्वासार्ह असल्याचे सिद्ध झाले. त्याने मालिकेतील तिसरे अर्धशतक झळकावले. निकलस पूरनने पहिल्या टी-20 सामन्यात 61 धावा केल्या, तर दुसऱ्या सामन्यात 62 धावा केल्या. तिसऱ्या टी-20 सामन्यात पूरन 61 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला.

या T20 मालिकेतील निकलस पूरनची कामगिरी:

पहिला सामना: 61 (43)

दुसरा सामना: 62 (41)

तिसरा सामना: 61 (47)