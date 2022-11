IND vs ZIM: उपांत्य फेरीपूर्वी झिम्बाब्वे भारताची वाट अडवणार? सामन्यावेळी कसं असेल मेलबर्नचं हवामान?

IND vs ZIM Melbourne weather forecast: रविवारी होणाऱ्या ग्रुप-2 च्या तिन्ही सामन्यांकडे सर्वांचं लक्ष लागला आहे. या सामन्यांनंतर उपांत्य फेरीत ग्रुप-2 मधील कोणते दोन संघ प्रवेश करणार हे स्पष्ट होणार आहे.

IND vs ZIM Weather in Melbourne: आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी रविवारी भारताला झिम्बाब्वेचा (IND vs ZIM) सामना करावा लागणार आहे. झिम्बाब्वेने (India Vs Zimbabwe) याधी पाकिस्तानसारख्या संघाला पराभवाची धूळ चारली आहे. त्यामुळे त्यांना हलक्यात घेणे भारतीय (T20 World Cup 2022) संघाला परवडणार नाही. त्यामुळे या गोष्टी लक्षात ठेवून रोहित शर्माच्या नेतृत्त्वातील टीम इंडियाचा (India’s playing against Zimbabwe) रविवारी मेलबर्नमध्ये ग्रुप-2 च्या अखेरच्या सामन्यात झिम्बाब्वेचा पराभव करून उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न असेल. भारताचा झिम्बाब्वेविरुद्ध (india vs Zimbabwe t20 live score) 5-2 असा करिअर रेकॉर्ड आहे. या फॉरमॅटमध्ये दोन्ही संघांनी (india vs Zimbabwe live match) शेवटचा सामना 2016 मध्ये खेळला होता. त्यानंतर यंदाच्या टी-20 विश्वचषकात हे दोन्ही संघ पहिल्यांदाच आमनेसामने येणार आहेत.

भारतीय संघाला या मैदनावर खेळण्याचा अनुभव आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी यांच मेलबर्नच्या मैदानावर भारताने पाकिस्तानचा चार गडी राखून पराभव केला होता. त्यानंतर आता झिम्बाब्वे विरुद्ध टीम इंडिया पुन्हा या मैदानावर उतरणार आहे. दुसरीकडे झिम्बाब्वेचा संघ सकारात्मक पद्धतीने मैदानात उतरेल. अष्टपैलू खेळाडू सिकंदर रझा झिम्बाब्वेच्या दमदार कामगिरीचं बलस्थान आहे. याशिवाय कर्णधार क्रेग इर्विन, शान विल्यम्स, वेस्ली माधवेरे आणि रायन बर्ले यांच्याकडूनही संघाला चांगल्या योगदानाची अपेक्षा असेल. हा सामना खूपच चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे.

मेलबर्नमधील हवामानाची स्थिती?

मेलबर्नमधील हवामानाचा विचार केला तर T20 विश्वचषक 2022 मध्ये मेलबर्नच्या ऐतिहासिक मैदानाने पावसामुळे चाहत्यांची निराशा केली आहे. येथे 5 पैकी 3 सामने पावसात पूर्णपणे वाहून गेले, ज्यात नाणेफेकही होऊ शकली नाही. तर एका सामन्यात पावसामुळे षटके कमी करावी लागली. त्यामुळे भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यातही हवामान हवामानाचा अडथळा येऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियाच्या हवामान खात्यानुसार मेलबर्नमध्ये 6 नोव्हेंबरला पावसाची केवळ 30 टक्के शक्यता आहे. दुपारनंतर किंवा संध्याकाळनंतर सामन्यादरम्यान आकाश ढगाळ राहू शकते. परंतु भारत-झिम्बाब्वे सामन्यात पावासाचा अंदाज नाही.