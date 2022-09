IND W vs ENG W: भारत-इंग्लंड महिला संघांमधील (IND vs ENG) तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेचा अंतिम सामना शनिवारी लॉर्ड्सच्या मैदानावर पार पडला. या सामन्यासह ही मालिका भारताने 3-0 ने जिंकली. मालिकेचा अंतिम सामना हा खूप अटीतटीचा ठरला. हा सामना भारताने 16 धावांनी जिंकला असला तरी सामन्यात भारताने मिळवलेला शेवटचा बळी वादाचे कारण ठरला आहे.

या सामन्यात भारतीय महिला संघाने प्रथम फलंदाजी करत 45.4 षटकात सर्वबाद 169 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात इंग्लंडच्या संघाने 43.3 षटकांत 9 गडी गमावून 153 धावा केल्या. या सामन्यात भारतीय गोलंदाज दीप्ती शर्माने 44 व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर नॉन-स्ट्रायकर एंडला उभ्या असलेल्या शार्लोट डीनला धावबाद केल्याने इंग्लंड संघाने हा सामना 16 धावांनी गमावला. मात्र दिप्ती शर्माने इंग्लंडची फंलदाज शार्लोट डीनला ज्या पद्धतीने धावबाद केले, त्यावर वाद निर्माण होत अनेक प्रतिक्रिया दिल्या जात आहे.

या सामन्यात भारताने विजयासाठी दिलेल्या 170 धावांचे लक्ष्य इंग्लंडच्या संघ प्रयत्न करत असताना त्यांच्या 153 धावा झाल्या होत्या. यावेळी मैदानात शार्लोट डीन आणि फ्रेया डेव्हिस ही जोडी फलंदाजी करत होती. शार्लोट डीनने संयमी खेळी करत इंग्लंड संघाची बाजू सांभाळाली होती. तिने 80 चेंडूंमध्ये 47 धावा केल्या. विजयाच्या जवळ असताना 43 व्या षटकाच्या तिसऱ्या चेंडूवर भारतीय गोलंदाज दिप्ती शर्माने तिला धावबाद करून इंगलंडच्या स्वप्नावर पाणी फेरले.

This is so satisfying, she walked out of line then comeback so that England team cannot make any point #INDvsENG #DeeptiSharmapic.twitter.com/6y97PO2zzL

— shi⁷ 🔮 (@kooclown_) September 24, 2022