IND W vs ENG W: भारतीय महिला संघाने (Team India Womens) एक मोठा विक्रम करत मालिकेतील दुसऱ्या वनडेत इंग्लंडचा 88 धावांनी पराभव केला. कँटरबरी येथे खेळल्या गेलेल्या या मालिकेतील (IND W vs ENG W) दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरने (Harmanpreet Kaur) दमदार कामगिरी करत 143 धावांची नाबाद खेळी खेळली. या विजयासह भारतीय संघाने तीन सामन्यांच्या मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. कर्णधार हरमनप्रीतच्या या दमदार खेळीमुळे तिचे कौतुक केले जात आहे.Also Read - IPL New Rule : आता एका संघातून IPL मध्ये खेळू शकतील 15 खेळाडू, बीसीसीआय आणत आहे नवा नियम!

23 वर्षांची प्रतीक्षा संपली –

भारतीय महिला संघानेही जवळपास 23 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली. या संघाने 1999 नंतर इंग्लंडच्या भूमीवर पहिली वनडे मालिका जिंकली आहे. इंग्लंडमध्ये वनडेमध्ये सर्वाधिक द्विपक्षीय मालिका जिंकण्याच्या बाबतीत भारतीय संघ न्यूझीलंडसह संयुक्त दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. दोन्ही संघांनी आतापर्यंत इंग्लंडच्या भूमीवर दोनदा वनडे मालिका जिंकली आहे. Also Read - T20 World Cup: जर्सीवरून दिनेश कार्तिकचा ऑस्ट्रेलियाला उपरोधिक टोला, बघा काय म्हणाला...

हरमनप्रीतने 26 वर्ष जुना विक्रम मोडला –

कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 26 वर्ष जुना विक्रम मोडला. तिने 111 चेंडूत 143 धावांची नाबाद खेळी खेळली. हरमनप्रीतने आपल्या शानदार खेळीत 18 चौकार आणि चार षटकार मारले. याआधी इंग्लंडविरुद्ध सर्वात मोठी वैयक्तिक खेळी करण्याचा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या डॅब हॉकलीच्या नावावर होता. हॉकलीने 1996 मध्ये 117 धावा केल्या होत्या. Also Read - Vinesh Phogat ची ऐतिहासिक कामगिरी, जागतिक कुस्ती स्पर्धेत 2 पदके जिंकणारी पहिली भारतीय महिला कुस्तीपटू ठरली!

परदेशी भूमीवर भारताची सर्वात मोठी धावसंख्या –

या सामन्यात भारतीय महिला संघाने प्रथम बॅटिंग केली. संघाने पाच गड्यांच्या मोबदल्यात 333 धावांची मोठी बाजी मारली. विदेशी भूमीवर महिला संघाची ही सर्वोच्च धावसंख्या देखील आहे. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये चौथ्यांदा भारतीय संघाने 300 धावांचा टप्पा पार केला. भारताने या वर्षात वनडे फॉरमॅटमध्ये 300 चा टप्पा दोनदा ओलांडला आहे. टीम इंडियाने यापूर्वी महिला विश्वचषकात वेस्ट इंडिजविरुद्ध 317 धावा केल्या होत्या. एकदिवसीय क्रिकेटमधील इंग्लंडविरुद्ध भारतीय संघाची ही सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यापूर्वी 2017 मध्ये त्याने 281 धावा केल्या होत्या.