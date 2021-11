मुंबई : भारतीय महिला क्रिकेट संघ (India Women Cricket Team) पुढील वर्षी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी (tour of New Zealand 2022) रवाना होणार आहे. याठिकाणी ते एक टी-20 आणि 5 एकदिवसीय सामने (one day match) खेळणार आहेत. या स्पर्धेची सुरुवात 9 फेब्रुवारीला एकदिवसीय टी-20 सामन्याने (T-20 Match) होईल. तर 24 फेब्रुवारीला एकदिवसीय सामन्याने समाप्ती होईल. यासोबतच महिला विश्वचषक (Women’s World Cup) मार्च-एप्रिलमध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणार आहे. जो कोविड-19 महामारीमुळे वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्यात आला होता.Also Read - NZ vs AFG, T20 World Cup 2021: भारत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर, न्यूझीलंडची अफगाणिस्तानवर मात करून सेमीफायनलमध्ये धडक

भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2022 विश्वचषक (Women's World Cup 2022) स्पर्धेच्या तयारीचा भाग म्हणून पुढील वर्षी न्यूझीलंडमध्ये पाच एकदिवसीय आणि एक टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणार आहे. भारताचा शेवटचा आंतरराष्ट्रीय दौरा या वर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा झाला होता. ज्यामध्ये गुलाबी चेंडूच्या टेस्टचा देखील समावेश होता.

न्यूझीलंड क्रिकेटने शुक्रवारी जाहीर केले की, 'व्हाइट फर्न्स (न्यूझीलंडचा महिला संघ – New Zealand Womens cricket team) आगामी विश्वचषक स्पर्धेच्या तयारीला अंतिम रूप देण्यासाठी भारताविरुद्ध सहा सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. यामध्ये टी-20 सामने आणि पाच एकदिवसीय सामन्यांचा समावेश असेल.' न्यूझीलंड क्रिकेटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेव्हिड व्हाईट यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'भारतीय संघाविरुद्धची मालिका व्हाइट फर्न्सच्या विश्वचषक तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.'

असा असेल भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा न्यूझीलंड दौरा –

9 फेब्रुवारी 2022 : एकमेव T20 सामना, नेपियर

11 फेब्रुवारी 2022 : पहिला वनडे सामना, नेपियर

14 फेब्रुवारी 2022 : दुसरा वनडे सामना, नेल्सन

16 फेब्रुवारी 2022 : तिसरी वनडे सामना, नेल्सन

22 फेब्रुवारी 2022 : चौथा वनडे सामना, क्वीन्सटाउन

24 फेब्रुवारी 2022 : पाचवा वनडे सामना, क्वीन्सटाउन