IND W Vs PAK W: महिला आशिया चषक स्पर्धेत 7 ऑक्टोबर म्हणजे आज भारतीय महिला क्रिकेट संघ (Indian Women’s Cricket Team) पाकिस्तानच्या महिला संघाशी (Pakistan Women’s Cricket Team) मुकाबला करणार आहे. बांगलादेशमध्ये हा सामना (IND W Vs PAK W) रंगणार आहे. मागील सामन्यांमध्ये नवीन खेळाडूंना संधी देऊनही सहज विजय मिळवणारा भारत आज महिला आशिया चषक T-20 (Women’s Asia Cup T-20) क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात विजयी मोहीम सुरू ठेवण्यासाठी मजबूत संघासह उतरणार आहे.Also Read - Ind Vs SA 1st ODI: संजू सॅमसनची धमाकेदार खेळी तरीही भारताचा पराभव, दक्षिण आफ्रिकेचा 9 धावांनी विजय!

भारत-पाकिस्तान यांच्यातील सामन्याबाबत नेहमीच उत्सुकता असते. मात्र यावर्षी आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये झालेल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघाने सहज विजयाची नोंद केली आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या शेवटच्या दोन सामन्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, मार्चमध्ये दोन्ही संघांमध्ये जबरदस्त सामना रंगला होता. विश्वचषक आणि अलीकडेच जुलै 2022 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत दोन्ही संघ एकमेकांशी भिडले. या दोन्ही सामन्यांमध्ये भारताने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला आहे. Also Read - IND vs SA ODI Series: भारतविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वन-डे सिरीजला आजपासून सुरुवात, टीम इंडियात या खेळाडूंना मिळाली संधी!

महिला आशिया चषक 2022 मध्ये भारतीय संघ आपले तीनही सामने जिंकून गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानचा संघ तीनपैकी दोन सामने जिंकून गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे. आजच्या सामन्याबाबत क्रिकेटप्रेमींमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघ आणि पाकिस्तान महिला संघ यांच्यात आज दुपारी 1 वाजल्यापासून सिल्हेट येथील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सामना रंगणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रसारित केला जाईल. हा सामना Disney + Hotstar (Disney + Hotstar) अॅपवर देखील पाहता येईल. Also Read - Ajinkya Rahane दुसऱ्यांदा झाला बाबा, राधिकाने दिला मुलाला जन्म!

भारतीय महिला क्रिकेट संघात या खेळाडूंना संधी –

भारत: हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना, दीप्ती शर्मा, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, सबिनेनी मेघना, रिचा घोष (डब्ल्यूके), स्नेह राणा, दयालन हेमलता, मेघना सिंग, रेणुका ठाकूर, पूजा वस्त्राकर, राजेश्वरी गायकवाड, राणा आणि राणा. के.पी.नवगिरे.

पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघात या खेळाडूंना संधी –

बिस्माह मारूफ (कर्णधार), आयमान अन्वर, आलिया रियाझ, आयेशा नसीम, ​​डायना बेग, कैनत इम्तियाज, मुनिबा अली, निदा दार, ओमैमा सोहेल, सदफ शमास, सादिया इक्बाल, सिद्रा अमीन, सिद्रा नवाज आणि तुबा हसन.