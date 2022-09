India vs Australia, 1st T20I, Mohali: मोहालीमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी -20 सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताला (India vs Australia) 4 विकेट्सने पराभूत करून मालिकेत (India vs Australia T20I series) 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. सुरुवातील कॅमरुन ग्रीनची 30 चेंडूत धडाकेबाज अर्धशतकी (61) खेळी आणि शेवटी मॅथ्यू वेडने खेळली मॅच फिनिशींग खेळी यामुळे ऑस्ट्रेलियाने (India vs Australia, 1st T20I) या सामन्यात बाजी मारली. कॅमरुन ग्रीनने त्याच्या खेळीत फक्त 30 चेंडूंच्या डावात (Ind vs Aus T20 series) 8 चौकार आणि 4 षटकारांच्या मदतीने अर्धशकत ठोकले, तर मॅथ्यू वेडने 7 व्या क्रमांकावर 21 चेंडूत नाबाद 45 धावांची खेळी केली. या डावात वेडने 6 चौकार आणि 2 षटकार खेचले.Also Read - Highlight India vs Australia, 1st T20I, Mohali: ऑस्ट्रेलियाने 4 विकेटने जिंकला पहिला सामना, मालिकेत 1-0 ने आघाडी

भारतीय गोलंदाजीत अक्षर पटेल वगळता भारताचा एकही गोलंदाज या सामन्यात आपला प्रभाव सोडू शकला नाही. अक्षरने 4 षटकात केवळ 17 धावा देत कांगारूंचे 3 बळी घेतले. मात्र इतर गोलंदाजांना ऑस्ट्रेलियाची धावसंख्या रोखता आली नाही. कॅमरुन ग्रीन, अॅरोन फिंच आणि मॅथ्यू वेड यांच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावार ऑस्ट्रेलियाने हा सामना 4 विकेट राखून जिंकला.

Australia complete a terrific run chase in Mohali to go 1-0 up in the series 👏🏻#INDvAUS | 📝 Scorecard: https://t.co/Afs4NOJP1W pic.twitter.com/5ijuFzoZJF — ICC (@ICC) September 20, 2022

तत्पूर्वी नानेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून सलामीवर रोहित शर्मा आणि के एल राहुल यांनी आक्रमक सुरुवात केली मात्र रोहित शर्मा 11 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर विराट कोहली देखील स्वस्तात माघारी परतला. त्याला केवळ दोनच धावा करता आल्या. मात्र त्यानंतर सुर्यकुमार यादव आणि के एल राहुल यांनी भारतासाठी मोठी भागीदारी करत भारताचा स्कोअरबोर्ड सुरू ठेवला. के एल राहुल 55 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर सुर्यकुमार देखील 45 धावा करून बाद झाला. मात्र अष्टपैलू हार्दिक पंड्याने 30 चेंडूत नाबाद 71 धावांची धडाकेबाज खेळी खेळली. अंतिम षटकात हार्दिकने सलग तीन षटकार मारून भारतीय डाव आणखी रोमांचक बनवला. के एल राहुल आणि हार्दिक पाड्याच्या अर्धशतकांच्या जोरावर टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 6 बाद 208 अशी मोठी धावसंख्या उभारली. परंतु भारताला या सामन्यात पराभवाला सामोरे जावे लागले.

भारतीय संघाने (Team India Playing XI) या सामन्यात ऋषभ पंत आणि जसप्रीत बुमराहला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिले नाही. दोन्ही संघ द्विपक्षीय मालिका (Ind Vs Aus 1st T20I) खेळत असले तरी या मालिकेतून (India vs Australia T20I series) विश्वचषकाच्या तयारीकडे दोघांचे लक्ष आहे. पहिल्या सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर आता ऑस्ट्रेलियन संघाचा आत्मविश्वास वाढला आहे. तर भारताला आपल्या खेळीतील कमतरता दूर कराव्या लागणार आहे. भारतील गोलंदाजी या सामन्यात फारच कमकुवत असल्याचे दिसले. त्यामुळे शुक्रवारी नागपूरमध्ये होणाऱ्या सामन्यात जसप्रीत बुमराहच्या आगमनानंतर भारतीय गोलंदाजीत सुधारणा होते का हे पाहावे लागणार आहे.