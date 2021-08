लंडन: भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG Lord’s Test) यांच्यात खेळवण्यात आलेला दुसऱ्या कसोटी सामना भारताने दिमाखात जिंकला. लॉर्ड्स मैदानावर खेळला गेलेल्या या सामन्यात भारताने इंग्लंडवर 151 धावांनी विजय मिळवला. या विजयासोबतच टीम इंडियाने 5 कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता तिसरा सामना लीड्समध्ये (Headingley, Leeds) खेळला जाणार आहे. सामन्याच्या पाचव्या आणि शेवटच्या दिवशी टीम इंडियाने दुसरा डाव 298/8 च्या धावसंख्येवर घोषित केला. त्यानंतर या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या इंग्लंडला दुसऱ्या डावात 120 धावांपर्यंतच मजल मारता आली. भारतीय वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने भारतासाठी 4, तर जसप्रीत बुमराहने 3 विकेट घेतल्या.Also Read - New Zealand ने 22 वर्षांनतर England मध्ये जिंकली टेस्ट सीरीज; कसोटी क्रमवारीत पहिल्या स्थानी धडक

भारताने पहिल्या डावात सलामीवीर रोहित शर्माच्या 83 धावा आणि केएल राहुलच्या 129 धावांच्या मदतीने 364 धावा केल्या. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पहिल्या डावात इंग्लंडने 391 धावां केल्या आणि 27 धावांची नाममात्र आघाडी मिळवली. इंग्लंडकडून कर्णधार जो रूटने 321 चेंडूत 18 चौकारांच्या मदतीने सर्वाधिक नाबाद 180 धावा केल्या. इंग्लंडच्या पहिल्या डावात मोहम्मद सिराजने 4, इशांत शर्माने 3 आणि मोहम्मद शमीने 2 विकेट घेतल्या. Also Read - Lord's Test : आम्ही इंग्लंडच्या जागी असतो तर जिंकण्यासाठी खेळलो असतो : Kane Williamson

दुसऱ्या डावात भारत भारताची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. केवळ 27 धावांवर असताना भारताने केएल राहुल (5) आणि रोहित शर्मा (21) दोघांच्या विकेट गमावल्या. त्यानंतर मैदानावर उतरलेल्या कर्णधार विराट कोहलीला देखील काही विशेष कामगिरी करता आली नाही आणि अवघ्या 20 धावा करून तो माघारी परतला. त्यानंतर चेतेश्वर पुजारा आणि अजिंक्य रहाणे यांनी भारताचा डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. दोघांमध्ये चौथ्या विकेटसाठी शतकी भागीदारी झाली. मात्र पुजारा 45 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर अजिंक्य रहाणेने अर्धशतकी खेळी केली. मात्र 61 धावांवर असताना तो देखील बाद झाला. त्यानंतर जडेजा देखील अवघ्या तीन धावा करून तंबूत परतला.

दुसऱ्या डावात भारताने 209 च्या धावसंख्येपर्यंत 8 गडी गमावले होते. मात्र, शेवटच्या पळीतील जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद शमीने यांनी भारताला डाव सावरला आणि भारताला 9 व्या विकेटसाठी 89 धावांची भागीदारी करून दिली. दोघांच्या या भागिदाने सामन्याची दिशा बदलली. शमी दमदार खेळी करत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. तर बुमराहने देखील 34 धावांची नाबाद खेळी केली. अखेर भारताने 298/8 वर डाव घोषित केला.

WHAT. A. WIN! 👏 👏

Brilliant from #TeamIndia as they beat England by 1⃣5⃣1⃣ runs at Lord's in the second #ENGvIND Test & take 1-0 lead in the series. 👍 👍

Scorecard 👉 https://t.co/KGM2YELLde pic.twitter.com/rTKZs3MC9f

— BCCI (@BCCI) August 16, 2021