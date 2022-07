India vs England 3rd ODI: रिषभ पंतच्या दमदार शतकाच्या (Rishabh Pant’s century) जोरावर टीम इंडियाने तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात इंग्लंडचा 5 गडी राखून पराभव (India defeated England) केला. यासोबतच भारताने ही मालिका (India vs England ODI series) 2-1 ने अशी खिशात घातली. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडने 259 धावा केल्या. इंग्लंडने दिलेल्या 260 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारताने 5 गडी गमावून विजय नोंदवला. विशेष म्हणजे इंग्लंडच्या भूमीवर 8 वर्षांनंतर भारताचा हा पहिला एकदिवसीय मालिका विजय आहे.Also Read - IND vs ENG 3rd T20I: पाँटिंगच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी नाहीच! एक विजय दूर राहिला कर्णधार रोहित

रिषभ पंतची नाबाद 125 धावांची खेळी

भारतीय संघाचे मोठे फलंदाज फ्लॉप झाल्यानंतर स्टार यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंतने शानदार शतक ठोकले. पंतने अवघ्या 105 चेंडूत आपले शतक पूर्ण केले. एवढेच नाही तर संकटात सापडलेल्या टीम इंडियाला पंतने विजय मिळवून दिला. पंतने 113 चेंडूत नाबाद 125 धावांची खेळी खेळली.

हार्दिक पांड्याने घेतल्या चार विकेट

या सामन्यात सुरुवातीला फलंदाजीसाठी उतरलेल्या इंग्लंडला हार्दिक पांड्या आणि युझवेंद्र चहल यांनी जास्त वेळ मैदानावर टिकू दिले नाही. या सामन्यात टीम इंडियाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने चार बळी घेतले तर चहलने तीन गड्यांना माघारी धाडले. कर्णधार जोस बटलरच्या 80 चेंडूत 60 धावांसह, जेसन रॉय 41, मोईन अलीने 34, बेन स्टोक्स आणि लियाम लिव्हिंगस्टनने 27-27 आणि क्रेग ओव्हरटनच्या बॅटमधूनही महत्त्वपूर्ण 32 धावा निघाल्याने इंग्लंडने 259 धावांपर्यंत मजल मारली.

भारतीय संघ : रोहित शर्मा (कर्णधार), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युझवेंद्र चहल, प्रणंद कृष्णा, शार्दुल ठाकूर, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर, इशान किशन , मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग.

इंग्लंड संघ: जॉस बटलर (कर्णधार आणि विकेटकीपर), जेसन रॉय, जॉनी बेअरस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, लियाम लिव्हिंगस्टोन, मोईन अली, क्रेग ओव्हरटन, डेव्हिड विली, ब्रायडेन कार्स, रीस टोपले, मॅथ्यू पार्किन्सन, सॅम करन, फिलिप सॉल्ट , हॅरी ब्रूक.