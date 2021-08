लीड्स: लीड्समध्ये भारत आणि इंग्लंड (India vs England ) यांच्यात झालेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात इंग्लंडने भारदावार 76 धावा आणि एका डावाने मोठा विजय मिळवला. या विजयासोबतच यजमान इंग्लंडने मालिकेत 1-1 अशी बरोबरी केली आहे. दोन्ही संघांमधील पहिला सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यानंतर भारताने लॉर्ड्समध्ये दुसरा कसोटी सामना जिंकला होता. मात्र तिसऱ्या सामन्यात (India vs England 3rd Test) भारताला एका डावाने मानहानीकारक पराभवाला समारे जावे लागले. आता पाच सामन्यांच्या या मालिकेतील उर्वरित दोन सामने लंडन आणि मँचेस्टर येथे खेळले जाणार आहेत.Also Read - Virat Kohli Photo Viral: विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माने लंडनमधील या भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये जेवनाचा घेतला आस्वाद!

सामन्यात नाणेफेक जिंकल्यानंतर (Leeds Test) कर्णधार विराट कोहलीने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय योग्य सिद्ध करण्यात भारतीय संघाला अपयश आलं आणि अवघ्या 78 धावांतच भारताचा संघ ऑलआऊट झाला. भारताने पहिल्या डावात फक्त 78 धावा केल्या. जेम्स अँडरसन आणि क्रेग ओव्हरटन यांनी आक्रमक गोलंदाजी करत प्रत्येकी 3 विकेट घेतल्या. यानंतर प्रत्युत्तरात इंग्लंडने पहिल्या डावात 432 धावा केल्या आणि 354 धावांची आघाडी घेतली. इंग्लंडकडून कर्णधार जो रूटने सर्वाधिक इंग्लंडकडून 121 धावांची खेळी खेळली. (India vs England 3rd Test: England won Third match by one innings and 76 runs, Ollie Robinson took 5 wickets England won Leeds Test)

India lose eight wickets on the morning of day four to set up an England victory by an innings and 76 runs!#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/qmnhRc14r1 pic.twitter.com/8sEWj8z1ZW — ICC (@ICC) August 28, 2021

यानंतर दुसऱ्या डावात भारतीय संघाची सुरुवात चांगली झाली. मात्र लॉर्डस टेस्टमध्ये चमकदार कामगिरी करणारा के एल राहूल अवघ्या 8 धावा करून माघारी परतला. त्यानंतर सलामीविर रोहित शर्मा अर्धशतक करून बाद झाला. मात्र चेतेश्वर पुजाराने कर्णधार विराट कोहलीसोबत मिळून भारताचा डाव सावण्याचा प्रयत्न केला. 91 धावांच्या स्कोअरवर असताना पुजारा बाद झाला आणि त्याचे शतक अवघ्या 9 धावांनी हुकले. विराट कोहलीने देखील अर्धशतकी खेळी केली मात्र त्याला भारतीय संघाला सावरण्यात यश आलं नाही. यानंर भारताचे उर्वरित फलंदाज झटपट बाद झाले. दुसऱ्या डावात भारताला फक्त 278 धावा करता आल्या. इंग्लंडकडून ओले रॉबिन्सनने सर्वाधिक 5 विकेट घेतल्या तर क्रेग ओव्हरटनने 3 विकेट घेतल्या. पाच विकेट घेणाऱ्या रॉबिन्सनला सामनावीर पुरस्कार देण्यात आला.