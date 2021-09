लंडन : इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेच्या चौथ्या सामन्यासाठी (India vs England 4th Test) भारतीय संघ पूर्णपणे तयार आहे. हेडिंग्ले येथे झालेल्या दारुण पराभवानंतर टीम इंडिया (Team India) आता लंडनच्या ‘द ओव्हल’ मैदानावर होणाऱ्या सामन्यात पाच सामन्यांच्या मालिकेत भारत आणि इंग्लंड (India and England) यांची 1-1 अशी बरोबरी झाली आहे. त्यामुळे चौथ्या सामन्यात (Ind vs Eng 4th Test) आघाडी घेण्याच्या उद्देशाने भरतीय संघ मैदानात उतरेल. या दौऱ्यावर भारतीय संघाची फलंदाजी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे या सामन्यात भारतीय फलंदाज कशी कामगिरी करतात हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.Also Read - India vs England 3rd Test: इंग्लंडने एक डाव आणि 76 धावांनी जिंकला तिसरा सामना, ओले रॉबिन्सनने घेतल्या 5 विकेट; मालिकेत 1-1 ने बरोबरी

पहिल्या सामन्यात दमदार शतक झळकावल्यानंतर केएल राहुलला (KL Rahul) पुढील पाच डावांमध्ये विशेष कामगिरी करता आलेली नाही. विराट कोहलीचा (Virat Kohli) खराब फॉर्म मालिका सुरू झाल्यापासून चिंतेचा विषय आहे. याशिवाय उपकर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) देखील फॉर्मच्या शोधात आहे. तिन्ही सामन्यात अजिंक्य विशेष कामगिरी करू शकलेला नाही. वेगवान गोलंदाज ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) दुखापतीमुळे चौथ्या सामन्यात खेळू शकणार नाही. त्यामुळे विराट कोहली या सामन्यात फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनला (Ravichandran Ashwin) संधी देण्याची शक्यता आहे.(India vs England 4th Test: Fourth Test against England from Thursday 2 september; Indian team will try to take the lead in the series) Also Read - Virat Kohli Photo Viral: विराट कोहली आणि अनुष्का शर्माने लंडनमधील या भारतीय रेस्टॉरंटमध्ये जेवनाचा घेतला आस्वाद!

Hello and welcome to The Oval. Our venue for the 4th Test against England.

It's been a damp morning so far.#ENGvIND pic.twitter.com/LmeFqxjGkw

— BCCI (@BCCI) August 31, 2021