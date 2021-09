लंडन: ओव्हल कसोटीवर भारतीय संघाची पकड मजबूत झाली आहे. सलामीवीर रोहित शर्माचे (Rohit Sharma) (127) शतक आणि अष्टपैलू शार्दुल ठाकूरने (Shardul Thakur) (60) सामन्याच्या दोन्ही डावांमध्ये झळकावलेल्या अर्धशतकांच्या बळावर भारताने इंग्लंडसमोर विजयासाठी 368 धावांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. भारताने पहिल्या डावात 191 धावा केल्यानंतर दुसऱ्या डावात 466 धावा केल्या. पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत लंडनमधील ओव्हल येथे सुरू असलेल्या चौथ्या सामन्याच्या दुसऱ्या डावात चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) आणि यष्टीरक्षक फलंदाज ऋषभ पंतनेही (Rishabh Pant) अर्धशतकी खेळी करून फॉर्ममध्ये परतण्याचे संकेत दिले आहे. (India vs England 4th Test: Shardul and Pant’s century partnership after Rohit’s century; 368-run target for England )Also Read - India vs England 4th Test: इग्लंडविरुद्ध चौथा कसोटी सामना गुरुवारपासून; मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी मैदानात उतरेल भारतीय संघ

इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज ख्रिस वोक्सने (Chris Vokes) दुसऱ्या डावात तीन विकेट घेतल्या. याशिवाय ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) आणि मोईन अलीनेही (Moeen Ali) प्रत्येकी दोन बळी घेतले. चौथ्या दिवसाचा खेळ सुरू झाला तेव्हा भारताचा स्कोअर तीन बाद 270 धावांवार होता. त्यानंतर मैदानावर विराट कोहली (Virat Kohli) 22 आणि रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) भारताचा डाव सावरला. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणारा जडेजा दुसऱ्या डावातही फारसं काही करू शकला नाही. 17 धावा केल्यावर तो बाद झाला. त्यानंतर अर्धशतकाच्या उंबरठ्यावर असताना विराट कोहली मोईन अलीच्या चेंडूवर (44) बाद झाला. उपकर्णधार अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) आपले खातेही उघडू शकला नाही आणि शून्यावर एलबीडब्ल्यू बाद झाला.

त्यानंतर सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेला रिषभ पंत (50) आणि शार्दुल ठाकूर (60) यांनी शतकी भागीदारी करत भारताचा डाव सावरला आणि भारता भक्कम आघाडी मिळवून दिली. आतापर्यंत इंग्लंड दौऱ्यावर फ्लॉप ठरलेला ऋषभ पंत आज काळजीपूर्वक फलंदाजी करताना दिसला. त्याने 106 चेंडूत 50 धावा केल्या. अष्टपैलू शार्दुल ठाकूरने सामन्याच्या पहिल्या डावात 57 धावा केल्यानंतर दुसऱ्या डावात 60 धावांचे योगदान दिले. ठाकूर आणि पंत यांच्यात 100 धावांची भागीदारी झाली. त्यानंतर जसप्रीत बुमराह (24) आणि उमेश यादव (25) यांनी देखील जोरदार फटकेबाजी करत भारताची आघाडी आणखी मजबूत केली. (India vs England 4th Test: Shardul and Pant's century partnership after Rohit's century; 368-run target for England )