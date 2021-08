टोक्यो : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (Tokyo Olympics 2020) रविवारचा दिवस भारतासाठी सुपर संडे (Super Sunday) ठरला. टोक्यो ऑलिम्पिकमधून रविवारी भारतासाठी बॅक टू बॅक चांगल्या बातम्या आल्या. भारताच्या पुरुष हॉकी संघाने क्वार्टर फायनल सामन्यात ग्रेट ब्रिटनला (Great Britain) 3-1 ने पराभूत करून इतिहास घडवला. भारतीय हॉकी संघाने (Hockey India) ऑलिम्पिकमध्ये ब्रिटनचा पराभव करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तर दुसरीकडे स्टार भारतीय बॅडमिंटनपटू पीव्ही सिंधूने (PV Sindhu) कांस्यपदक जिंकून भारतासाठी दुसरे पदक जिंकले. सिंधूची ही कामगिरी ऐतिसासिक ठरली. ऑलिम्पिकमध्ये दोन पदक जिंकणाही ती पहिली भारतीय महिला खेळाडू ठरली आहे.Also Read - Tokyo Olympics 2020 Updates: महिला हॉकी संघाची दक्षिण आफ्रिकेवर मात; कमलप्रीत कौरचा थाळीफेकच्या अंतिम फेरीत प्रवेश!

गट-अ मधील सामन्यांत ऑस्ट्रेलियाकडून 1-7 असा मोठा पराभव झाल्यानंतर भारतीय संघाने जोरदार पुनरागमन करत 5 पैकी 4 सामने जिंकून उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला होता. आता उपांत्यपूर्व फेरीत ग्रेट ब्रिटेनला पराभूत करत भारतीय संघाने उपांत्य फेरीतलं स्थान निश्चित केलं आहे. भारतीय हॉकी संघाने 49 वर्षांनंतर ऑलिम्पिकच्या उपांत्य फेरीत आपले स्थान पक्के केले आहे. उपांत्य फेरीत भारताचा सामना बेल्जियमशी होणार आहे. हा सामना जिंकल्यास भारत अंतिम फेरीत प्रवेश करेल आणि भारतासाठी एक पदक निश्चित होईल. भारतीय संघ सुवर्णपदकापासून केवळ दोन विजय दूर आहे.

भारताने सुरुवातीपासून सामन्यावर पकड ठेवली होती. दिलप्रीत सिंहने 7व्या मिनिटाला तर गुरजंत सिंहने 16व्या मिनिटाला गोल करून भारताला आघाडी मिळवून दिली. भारताने पहिल्या हापमध्ये चमकदार कामगिरी करत ग्रेड ब्रिटनवर 2-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर पुन्हा सामना सुरू झाला तेव्हा ब्रिटनने 45व्या मिनिटाला कॉर्नरच्या माध्यमातून गोल करून सामन्यात पुनरागमन केले. त्यानंतर 54व्या मिनिटाला मनप्रीतला पिवळं कार्ड दाखवण्यात आलं आणि ब्रिटनला आणखी एक कॉर्नर मिळाला. मात्र भारताचा गोलरक्षक श्रीजेशने गोल अडवून इंग्लंडची संधी हेरावून घेतली. त्यानंतर 57व्या मिनिटाला हार्दीक सिंहने गोल करून भारताला 3-1 अशी आघाडी मिळवून दिली आणि ग्रेड ब्रिटनवर विजय मिळवला.

उपांत्य फेरीत आता भारताचा सामना बेल्जियमशी होणार आहे. बेल्जियमने उपांत्यपूर्व फेरीत स्पेनला 3-1 ने पराभूत करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. तर दुसरीकडे ऑस्ट्रेलिया आणि जर्मनी हे दोन संघ उपांत्य फेरीत भिडणार आहेत. संपूर्ण स्पर्धेत ऑस्ट्रेलियाची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली आहे.