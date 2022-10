India vs Netherlands, T20 World Cup 2022: टी-20 विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर आता भारतीय संघाला गुरुवारी (ind vs ned match time) दुसरा सामना नेदरलँड्स विरुद्ध (IND vs NED) खेळायचा आहे. भारतासारख्या बलाढ्य संघासमोर नेदरलँड हा संघ कमकुवत मानला जात आहे, मात्र तरी देखील उद्याच्या सामन्यावरून (India vs Netherlands match Updates) भारतीय संघ आणि भारतीय चाहत्यांचं टेंशन वाढलं आहे. या विश्वचषकात (T20 World Cup) आधीच अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत.Also Read - T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियात नाराज भारतीय संघाने सरवाकडे फिरवली पाठ, काय आहे प्रकरण?

बलाढ्य इंग्लंडला आयर्लंडसारख्या कमकुवत संघाकडून (ind vs ned weather forecast) पराभव स्वीकारावा लागला. त्याआधी वेस्ट इंडीजलाही नामुष्की सहन करावी लागली. अशा परिस्थितीत रोहित शर्मा अँड टीम या विश्वचषकातील (ind vs ned t20) सुरुवातीच्या सामन्यातील आपली लय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

यंदाच्या विश्वचषकात अनेक धक्कादायक निकाल येत आहेत. इंग्लंडसारख्या संघाला आयर्लंडकरून पराभव स्विकारावा लागला, तर मेलबर्नवरील न्यूझीलंड विरुद्ध अफगाणिस्तान सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आल्यामुळे तो सामना रद्द करावा लागला. यामुळे दोन्ही संघांना 1-1 गुण देण्यात आले. या दोन्ही सामन्यात आयर्लंड आणि अफगाणिस्तान यांचा पराभव निश्चित मानला जात होता. परंतु पावसामुळे त्यांना 1-1 गुणांचा फायदा झाला. ही शक्यता

आता उद्याच्या भारत विरुद्ध नेदरलँड सामन्यात वर्तवली जात आहे. उद्याच्या सामन्यात देखील पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. असे झाल्यास भारताच्या हातून हातचे दोन गुण जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्याच्या सामना सिडनीमध्ये होणार आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार उद्या या ठिकाणी पावसाची 80 टक्के शक्यता आहे आणि याचा फायदा नेदरलँडला होण्याची शक्यात आहे.

भारताने या स्पर्धेची सुरुवात अतिशय लयीत केली आहे. पहिल्या सराव सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केल्यानंतर सुपर-12 मधील पहिल्या सामन्यात पारंपारिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला देखील 4 विकेटने धूळ चारली आहे. त्यामुळे नेदरलँडविरुद्ध सामन्यात विजय मिळवून भारत आपली उपांत्य फेरीची दावेदारी अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करेल. ग्रुप 2 मध्ये बांगलादेशनेही विजय मिळवून अव्वल स्थान गाठले आहे.

दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे यांच्यातला सामना पावसामुळेच रद्द झाला आणि दोन्ही संघांना एक-एक गुण देण्यात आला. आफ्रिकेला एकाच गुणावर समाधान मानावे लागल्याने पाकिस्तानच्या देखील उपांत्य फेरी गाठण्याची आशा निर्माण झाली आहे. त्यानतंर आता भारत आणि नेदरलँड्स यांचा गुरुवारी होणारा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर ग्रुप-2 मधील गणितं बदलतील आणि भारतासमोरच्या अडचणी देखील वाढू शकतात.