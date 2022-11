IND vs NZ: वसीम जाफरने ODI साठी जाहीर केला भारतीय संघ, अनेक स्टार क्रिकेटपटूंना दाखवला बाहेरचा रस्ता

India vs New Zealand: भारतीय टीम उद्या (25 नोव्हेंबर) न्यूझीलंडविरुद्ध पहिला एकदिवसीय अर्थात वनडे (IND vs NZ ODI) सामना खेळणार आहे. माजी क्रिकेटपटू वसीम जाफर (Wasim Jaffer) याने टीम इंडियाची (IND vs NZ Playing 11) घोषणा केली आहे.

India vs New Zealand

Wasim Jaffer On IND vs NZ Playing 11: टी-20 मालिकेनंतर आता 25 नोव्हेंबरपासून टीम इंडियाविरुद्ध न्यूझीलंड (IND vs NZ) अशी तीन वनडे सामन्याची मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी शिखर धवन (Shikhar Dhavan) हा टीम टीम इंडियाचं नेतृत्त्व करणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना (india vs new zealand 1st odi) उद्या होणार आहे. त्यासाठी माजी क्रिकेटपटू वसीम जाफर (Wasim Jaffer) याने भारतीय संघ जाहीर केला आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेक स्टार क्रिकेटपटूंना वसीम जाफर याने बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

टीम इंडियाविरुद्ध न्यूझीलंडच्या पहिल्या वनडे सामन्याआधी वसीम जाफर याने ESPNcricinfo शी संवाद साधला. तो म्हणाला, टीम इंडियाचा 11 खेळाडूंचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. पहिल्या लढतीत कर्णधार शिखर धवन आणि शुभमन गिल ही जोडी ओपनिंग करणार आहे. सध्या हे दोन्ही फलंदाज शानदार फॉर्ममध्ये आहेत. या दोघांच्या जोरावर टीम इंडिया विजय संपादन करू शकते, असा विश्वास देखील वसीम जाफर याने व्यक्त केला आहे.

वसीम जाफरने मिडिल ऑर्डरमध्ये श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव आणि ऋषभ पंतला स्थान दिलं आहे. सूर्यकुमार यादव याने उत्तम लय साधला आहे. कीवी टीमविरुद्ध झालेल्या मागील सामन्यात सूर्यकुमार याने शानदार शतक ठोकलं होतं. तसेच विकेटकीपिंगची जबाबदारी ऋषभ पंतकडे सोपवण्यात आली आहे.

न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यासाठी वसीम जाफरने टीममध्ये चार ऑलराउंडर्सला संधी दिली आहे. त्यात दीपक हुड्डा, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक चाहरचा समावेश आहे. हे चारही क्रिकेटपटू अष्टपैलू आहेत. चौघांवर वसीम जाफरने विश्वास टाकला आहे. तर वेगवान गोलंदाजीत माहिर असलेले अर्शदीप सिंह आणि उमरान मलिकला संधी देण्यात आली आहे. मागील काही सामने पाहिल्यास अर्शदीप सिंगने भेदक गोलंदाजी करत क्रिकेट चाहत्यांचं मन जिंकलं आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या टी-20 वर्ल्ड कप 2022 मध्ये अर्शदीप सिंगने शानदार कामगिरी दाखवली होती. तर उमरान मलिक याने देखील संघाला उत्तम असं योगदान दिलं आहे.

अशी आहे टीम इंडियाचे प्लेइंग इलेवन:

शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दीपक हुड्डा, वॉशिंग्टन सुंदर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चाहर, अर्शदीप सिंग आणि उमरान मलिक.