कानपूर : कानपूरच्या ग्रीन पार्क स्टेडियमवर (Green Park Stadium) सुरू असलेल्या न्यूझीलंड विरुद्धच्या (IND vs NZ 1st Test) पहिल्या कसोटी सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर मजबूत पकड निर्माण केली आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी खराब सुरुवात करूनही टीम इंडियाने 7 बाद 234 धावांवर डाव घोषित केला. यामुळे न्यूझीलंडसमोर (India vs New Zealand)विजयासाठी 284 धावांचे लक्ष्य आहे. न्यूझीलंडने चौथ्या दिवसअखेर 1 गडी गमावून 4 धावा केल्या. हा सामना जिंकून मालिकेत बाजी मारण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. या मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा कसोटी सामना 3 डिसेंबरपासून मुंबईत खेळवला जाणार आहे.

पहिल्या डावात श्रेयस अय्यरचे शतक, भारताच्या 345 धावा

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) शतकाच्या जोरावर टीम इंडियाने पहिल्या डावात 345 धावा केल्या. अय्यर (105) व्यतिरिक्त रवींद्र जडेजाने 50, तर शुभमन गिलने 52 धावा केल्या. विरोधी संघाकडून टीम साऊदीने सर्वाधिक 5 विकेट घेतल्या. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडचे सलामीवीर टॉम लॅथम आणि विल यंग यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. दोघांमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 151 धावांची भागीदारी झाली. यंग 15 चौकारांच्या मदतीने 89 धावा करून बाद झाला.

न्यूझीलंड 296 धावांत ऑलआऊट, भारताकडे 49 धावांची आघाडी

पहिल्या डावात न्यूझीलंडला 142.3 षटकात सर्वबाद 296 धावांपर्यंत मजल मारता आली नाही. यासह भारताने पहिल्या डावात 49 धावांची आघाडी घेतली. टॉम लॅथम आणि विल यंग यांनी संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. सलामीच्या जोडीने 151 धावांची भर घातली. यंग 15 चौकारांच्या मदतीने 89 धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला, तर टॉम लॅथमने 10 चौकारांच्या मदतीने 95 धावा केल्या. भारताकडून अक्षर पटेलने 5, तर रविचंद्रन अश्विनने 3 विकेट घेतल्या. त्यांच्याशिवाय उमेश यादव आणि रवींद्र जडेजाने 1-1 विकेट आपल्या नावावर केली.

साहा-अय्यरचे अर्धशतके, न्यूझीलंडसमोर 284 धावांचे लक्ष्य

दुसऱ्या डावात भारतीय संघ सुरुवातीलाच अडखळला. संघाला सलामीवीर शुभमन गिलच्या (12) रूपाने पहिला झटका बसला. त्यानंतर चेतेश्वर पुजारा (22), अजिंक्य रहाणे (4) आणि मयंक अग्रवाल (1) हेही सामन्याच्या चौथ्या दिवशी स्वस्तात माघारी परतले. 51 धावांपर्यंत भारताने पाच विकेट गमावल्या होत्या. येथून श्रेयस अय्यरने रविचंद्रन अश्विनच्या साथीने अर्धशतकी भागीदारी करत संघाला संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. अश्विनने संघाच्या खात्यात 32 धावांची भर घातली.

भारताने 234 धावांवर डाव घोषित केला

अश्विन बाद झाल्यानंतर श्रेयस अय्यरने वृद्धीमान साहासह (Shreyas Iyer-Wriddhiman Saha) सातव्या विकेटसाठी 64 धावांची भागीदारी केली. अय्यरने पदार्पणाच्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात 9 चौकारांच्या मदतीने 65 धावा केल्या. साहाने (Wriddhiman Saha) अक्षर पटेलसोबत आठव्या विकेटसाठी 67 धावांची अभेद्य भागीदारी केली. दरम्यान, टीम इंडियाने चौथ्या दिवशी काही षटके बाकी असताना 234 धावांवर डाव घोषित केला आणि न्यूझीलंडला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. भारताकडून साहा 61 तर पटेल 28 धावांवर नाबाद माघारी परतले. विरोधी संघातर्फे टीम साऊथी आणि काइल जेमिसन यांनी 3-3 विकेट घेतल्या.

न्यूझीलंडने 1 विकेट गमावली

लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला विल यंगच्या रूपाने पहिला धक्का बसला. यंग 2 धावा करून बाद झाला. यानंतर न्यूझीलंडने विल्यम सोमरविलेला नाईट वॉचमन म्हणून पाठवले. जो दिवसअखेरपर्यंत आपले खाते उघडू शकला नाही. सध्या टॉप लॅथमने 13 चेंडूत 2 धावा केल्या आहेत. अश्विनने एक विकेट आपल्या नावावर केली आहे.