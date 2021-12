मुंबई : मुळचा मुंबईकर असलेला न्यूझीलंडचा फिरकीपटू एजाज पटेलने (Ajaz Patel) एका डावात 10 विकेट घेऊन विश्वविक्रम केला आहे. एजाज पटेलने भारताविरुद्धच्या (India vs New Zealand) दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात (2nd Test) टीम इंडियाच्या सर्व 10 विकेट घेऊन ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या कामगिरीसह पटेल कसोटीच्या एका डावात 10 बळी घेणारा तिसरा गोलंदाज ठरला आहे. एजाज पटेलच्या आधी जिम लेकर (Jim Laker) आणि अनिल कुंबळे (Anil Kumble) यांनी हा पराक्रम केला होता. 22 वर्षांनंतर पटेल यांनी पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती केली आहे.Also Read - Omicron चा धोका! तरीही टीम इंडिया दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाणार! बीसीसीआयचा मोठा निर्णय

एजाज पटेलचा (Ajaz Patel) जन्म 21 ऑक्टोबर 1988 रोजी मुंबईत झाला होता. त्याने न्यूझीलंडकडून खेळताना दुसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात 47.5 षटके गोलंदाजी केली. यात त्याने 2.50 च्या इकॉनॉमीसह 119 धावा देत भारताच्या सर्व 10 विकेट घेण्याचा विश्वविक्रम केला. यापूर्वी जिम लेकरने मँचेस्टरमध्‍ये ऑस्‍ट्रेलियाविरुद्ध सर्व 10 विकेट घेतल्या होत्या. अशी कामगिरी करणारा तो पहिला गोलंदाज होता. जुलै 1956 मध्ये खेळल्या गेलेल्या या डावात जिम लेकरने 51.2 षटकात 53 धावा दिल्या होत्या. तसेच यात 23 षटके त्याने मेडन टाकली होती. Also Read - तुझ्यासोबत असतो तेव्हा... Virat Kohali नं पोस्ट केलेला रोमॅंटिक फोटो तुम्ही पाहिलात का?

Only the third bowler to claim all 10 wickets in an innings in the history of Test cricket 🔥

Take a bow, Ajaz Patel! #WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/EdvFj8QtKD pic.twitter.com/negtQkbeKd

