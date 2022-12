India Vs New Zealand 3rd ODI: तिसरी वनडेही पावसामुळे रद्द, न्यूझीलंडने 1-0 ने जिंकली मालिका

India Vs New Zealand 3rd ODI: तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला. यामुळे न्यूझीलंडने ही मालिका 1-0 ने जिंकली आहे.

तिसरा सामना पावसामुळे रद्द

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना (IND vs NZ ) पावसामुळे रद्द झाला. या सामन्यात हॅगली ओव्हल क्राइस्टचर्च मैदानावर (Hagley Oval, Christchurch) नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 47.3 षटकांत 219 धावा केल्या आणि प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडने 18 षटकांत 1 बाद 104 धावा केल्या. मात्र पावसामुळे पुढील खेळ होऊ शकला नाही. त्यामुळे पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

तिसरा एकदिवसीय सामना रद्द झाल्यानंतर न्यूझीलंडने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका 1-0 अशी जिंकली आहे. न्यूझीलंडने पहिल्या सामन्यात भारतावर 7 गडी राखून विजय मिळवला होता, तर दुसरा एकदिवसीय सामनाही पावसामुळे होऊ शकला नाही. दरम्यान या दौऱ्यावर याआधी भारताने हार्दिक पांड्याच्या नेतृत्वाखाली तीन सामन्यांची टी-20 मालिका 1-0 ने जिंकली आहे.

पावसामुळे खेळ थांबेपर्यंत न्यूझीलंडची धावसंख्या 1 बाद 104 धावा होती. किवी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 32 षटकात 116 धावांची गरज होती. डेव्हन कॉनवेने 51 चेंडूत 6 चौकारांच्या मदतीने नाबाद 38 धावा केल्या. त्याच्यासोबत केन विल्यमसनने तीन चेंडू खेळूनही त्याचे खातेही उघडले नव्हते. पंचांनी प्रचलित परिस्थिती लक्षात घेऊन सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. डकवर्थ-लुईस-स्टर्न आधारावर न्यूझीलंड 50 धावांनी पुढे होता. परंतु यासाठी मैदान खेळण्यासाठी योग्य घोषित करणे किंवा किमान 20 षटके पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र तसे होऊ शकले नाही आणि पंचांकडून सामना रद्द घोषित करण्यात आला.

भारत प्लेइंग इलेव्हन: शिखर धवन (कर्णधार), शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक हुडा, वॉशिंग्टन सुंदर, दीपक चहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल.

न्यूझीलंड प्लेइंग इलेव्हन: फिन ऍलन, डेव्हॉन कॉनवे, केन विल्यमसन (कर्णधार), डॅरिल मिशेल, टॉम लॅथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, अॅडम मिल्ने, मॅट हेन्री, टिम साउथी, लॉकी फर्ग्युसन.