कोलकाता : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स (Eden Gardens, Kolkata) स्टेडियमवर टी-20 मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना खेळला गेला. यात भारताने 73 धावांनी विजय मिळवला. या विजयासह टीम इंडियाने मालिका 3-0 ने जिंकली. टीम इंडियाने मालिकेतील पहिला सामना 5 विकेटने जिंकला होता, तर दुसरा सामना 7 विकेटने जिंकला होता. त्यानंतर हा सामना 73 धावांच्या मोठा फरकाने जिंकला आणि न्यूझीलंडला क्लीन स्वीप करत विश्वचषकातील पराभवाचा बदला घेतला. आता 25 नोव्हेंबरपासून उभय संघांमध्ये दोन कसोटी सामन्यांची मालिका सुरू होणार आहे.Also Read - Ind vs NZ 3rd T20I LIVE SCORE: न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ 111 धावांवर गारद! भारताचा 73 धावांनी मोठा विजय, मालिका 3-0 ने जिंकली

