India Vs New Zealand Live Streaming: येथे पाहा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा T20 सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग

India Vs New Zealand Live Streaming: टीम इंडिया आणि न्यूझीलंड यांच्यात मंगळवारी अखेरचा आणि निर्णायक टी-20 सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात विजय मिळवून मालिका जिंकण्याचा टीम इंडियाचा उद्देश आहे. हा सामन्यात तुम्हाला कुठे पाहता येईल जाणून घ्या.

India Vs New Zealand Live Streaming: येथे पाहा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसरा T20 सामन्याचं येथे लाईव्ह स्ट्रीमिंग

India Vs New Zealand Live Streaming: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा T20 सामना (Ind Vs Nz 3rd T20) मंगळवारी होणार आहे. नेपियरमध्ये हा सामना (India Vs New Zealand) खेळवला जाणार असून या सामन्यावरच या मालिकेचा निकाल असेल. तीन टी-20 सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात (India Vs New Zealand 3rd T20) टीम इंडियाने बाजी मारली. आता तिसऱ्या सामन्यात भारतीय संघ मालिका जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरेल, तर यजमान संघही ही मालिका बरोबरीत सोडवण्यासाठी पूर्ण ताकद पणाला लावेल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येईल हे जाणून घ्या.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (Ind Vs Nz 3rd T20) तिसरा T20 सामना कधी आहे?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा आणि निर्णायक T20 सामना मंगळवारी 22 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा आणि शेवटचा T20 कोठे खेळवला जाईल?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा आणि शेवटचा टी-20 सामना न्यूझीलंडच्या नेपियरमध्ये खेळवला जाणार आहे.

भारत Vs Nz 3रा T20 सामना भारतीय वेळेनुसार कधी सुरू होईल?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तिसरा T20 सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 12 वाजता सुरू होईल. सामना सुरू होण्याच्या अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल.

मी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसऱ्या T20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण कोठे पाहता येईल?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन T20I मालिकेतील तिसऱ्या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण (India Vs New Zealand 3rd T20 Live Telecast) तुम्ही भारतातील DD Sports वर पाहू शकता. तुम्ही हिंदी आणि इंग्रजी कॉमेंट्रीसह सामन्याचा आनंद घेऊ शकता.

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड तिसर्‍या T20 सामन्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग कुठे पाहता येईल?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन टी-20 मालिकेतील तिसऱ्या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग (India Vs New Zealand 3rd T20 Live Streaming) प्राइम व्हिडिओवर (Prime Video) होईल. येथे तुम्ही हिंदी, इंग्रजी, तामिळ, कन्नड आणि तेलगू या 5 भाषांमध्ये कॉमेंट्रीसह सामन्याचा आनंद घेऊ शकता.

भारतीय संघ : हार्दिक पंड्या (कर्णधार), ऋषभ पंत, इशान किशन, शुभमन गिल, दीपक हुडा, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सॅमसन, वॉशिंग्टन सुंदर, युझवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर सिंग, अर्श कुमार, भुवनेश्वर उमरान मलिक.

न्यूझीलंड संघ : फिन ऍलन, मायकेल ब्रेसवेल, डेव्हॉन कॉनवे, लॉकी फर्ग्युसन, डॅरिल मिशेल, अॅडम मिल्ने, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सँटनर, टिम साऊदी (कर्णधार), ईश सोधी, ब्लेअर टिकनर, मार्क चॅपमन.