साऊथम्पटन : साऊथॅम्प्टनच्या (Southampton) द रोझ बाऊल मैदानावर (The Rose Bowl) भारत आणि न्यूझीलंड संघात वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा अंतिम सामना (WTC Final) सुरू आहे. न्यूझीलंडने रविवारी सामन्याच्या तिसर्‍या दिवशी पहिल्या डावात 2 बाद 101 धावांपर्यंत मजल मारली होती. तत्पूर्वी भारतीय संघाने पहिल्या डावात 217 केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात मैदानावर उतरलेले सलामीवीर डेव्हॉन कॉनवे (54) आणि टॉम लॅथम (30) यांनी न्यूझीलंडला दमदार सुरूवात करून दिली. भारताकडून इशांत शर्मा आणि आर अश्विन यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. Also Read - IND vs NZ, ICC World Test Championship Final 2021: Kyle Jamieson च्या पाच विकेट; न्यूझीलंडची सामन्यावर पकड

भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कर्णधार), अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत (यष्टिरक्षक), रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह. Also Read - Ind vs NZ WTC Final 2021, Day 3 updates In Marathi : तिसऱ्या दिवसअखेर न्यूझीलंडच्या 2 बाद 101 धावा; भारताकडे 116 धावांची आघाडी

न्यूझीलंड (प्लेइंग XI): टॉम लॅथम, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन (कर्मधार), रॉस टेलर, हेनरी निकोलस, बीजे वॉटलिंग (यष्टीरक्षक), कॉलिन डी ग्रँडहोम, काइल जॅमीसन, नील वॅगनर, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट. Also Read - Ind vs NZ WTC Final 2021, Live updates In Marathi Day 2 : अंधूक प्रकाशामुळं खेळ पुन्हा थांबवला; 64.4 षटकांत भारताच्या 3 बाद 146 धावा