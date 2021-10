दुबई : दुबईच्या अबू धाबी स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आज टी-20 विश्वचषक सामना खेळला जात आहे. टीम इंडियाचा पाकिस्तानविरुद्धचा विक्रम अतुलनीय आहे. विराट कोहली अँड कंपनीचे यापुढेही हा विक्रम कायम राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न असेल. दोन्ही संघाचं रेकॉर्ड पाहिले तर टी-20 विश्वचषकात पाकिस्तान भारताला कधीच हरवू शकला नाही. T20 विश्वचषकापूर्वी भारताने आयपीएलच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामने यूएईच्या धरतीवर खेळले आहेत. अशा परिस्थितीत भारतीय संघाला युएईच्या खेळपट्ट्यांविषयी चांगली माहिती आहे. पाकिस्तान संघ देखील युएईच्या खेळपट्ट्यांबद्दल चांगलाच अवगत आहे. कारण बहुतेक मोठे देश कोरोनामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव पाकिस्तानचा दौरा टाळत होते. त्यामुळे पाकिस्तानला मजबुरीने युएईमध्येच सामने खेळावे लागले आहेत. त्यामुळे आजचा सामना चांगलाच रंगतदार होणार यात शंका नाही. या लाइव्ह ब्लॉगद्वारे आम्ही तुम्हाला सामन्याची क्षणोक्षणी स्थिती सांगण्यासाठी सज्ज आहोत. सामन्याचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या सोबत जोडलेले राहा…Also Read - IND vs PAK: लढत होण्याआधीच पाकिस्तानने स्विकारला पराभव! वाचा काय म्हणाला शाहिद आफ्रिदी...

भारताचे प्लेइंग इलेव्हन: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तानचे प्लेइंग इलेव्हन: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी

India vs Pakistan Live Score, T20 World Cup 2021: Ball by Ball Commentary of IND vs PAK match from Dubai International stadium at Star Sports Network at 7:30 pm Onward