India vs Pakistan, Super Four, Match 2 Dream11 Prediction : आशिया चषक 2022 च्या सुपर 4 राउंडमध्ये रविवारी भारत आणि पाकिस्तान संघ पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. साखळी फेरीतील सामन्यात भारताविरुद्ध पाच गडी राखून पाकिस्तानचा पराभव केला होता. त्यानंतर पाकिस्तानने हाँगकाँगविरुद्ध विजय मिळवून सुपर 4 मध्ये एट्री केली आहे. टीम इंडिया अ गटात सलग दोन सामने जिंकून अव्वल स्थानावर आहे. आज पुन्हा एकदा हे पारंपारिक प्रतिस्पर्धी संघ आमनेसामने येणार आहेत.Also Read - India vs Pakistan Live Streaming : भारत विरुद्ध पाकिस्तान T20 सामन्याचे लाइव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठे पहाल

सुपर 4 टप्प्यातील पाकिस्तानविरुद्धच्या या महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करून टीम इंडिया हार्दिक पंड्याला संघात परत आणू शकते. हार्दिक हाँगकाँगविरुद्धच्या सामन्यात प्लेइंग 11 चा भाग नव्हता, त्याला आराम देण्यात आला होता. हार्दिकचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यासाठी ऋषभ पंत किंवा केएल राहुलला बाहेर बसावे लागू शकते. दरम्यान दुखापतग्रस्त रवींद्र जडेजाच्या जागी भारतीय संघ अक्षर पटेलला खेळवण्याची शक्यता आहे. Also Read - Asia Cup 2022 : भारत-पाकिस्तानमध्ये पुन्हा होणार मुकाबला, हाँगकाँगचा पराभव करत पाकिस्तानची सुपर 4 मध्ये एन्ट्री!

जखमी खेळाडूंमुळे एकीकडे भारतीय संघ अडचणीत आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तान संघही याच समस्येतून जात आहे. शाहीन आफ्रिदी, वसीम अक्रम यांच्यानंतर आता शाहनवाज दहानीही दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्याच्या जागी मोहम्मद हसनैनला संधी मिळण्याची शक्यता आहे. Also Read - Asia Cup 2022: टीम इंडियाला मोठा झटका ! Ravindra Jadeja आशिया चषक स्पर्धेतून OUT!

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग-11 टीम (India vs Pakistan 2022 Match 4 Probable XIs)

भारत: रोहित शर्मा (कर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युझवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग.

पाकिस्तान: मोहम्मद रिझवान (विकेटकीपर), बाबर आझम (कर्णधार), फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, शादाब खान, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज, हरिस रौफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन.

India vs Pakistan Asia Cup 2022 Dream11 Prediction

Dream11 Team: मोहम्मद रिझवान, सूर्यकुमार यादव (उपकर्णधार), विराट कोहली, फखर जमान, बाबर आझम, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), मोहम्मद नवाज, शादाब खान, भुवनेश्वर कुमार, नसीम शाह, अर्शदीप सिंग

भारत विरुद्ध पाकिस्तान संपूर्ण संघ: (India vs Pakistan squads:)

भारतीय संघ: रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), दिनेश कार्तिक (यष्टीरक्षक), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, आर. अश्विन, युझवेंद्र चहल, रवी बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, आवेश खान

पाकिस्तान संघ: बाबर आझम (कर्णधार), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हारिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदील शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), नसीम शाह, शाहनवाज दहनी, उस्मान कादिर, मोहम्मद हसनैन, हसन अली.