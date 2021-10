मुंबई: टी-20 विश्वचषक 2021 ( T20 World Cup 2021) मधील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मोठ्या संघर्षापूर्वी विराट आणि कंपनीला बीबीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीने (Sourav Ganguly ) प्रोत्साहन दिले आहे. भारतीय संघातील सर्व 15 खेळाडू मॅच विनर आहेत आणि त्यांच्याकडे सामना पलटवण्याची क्षमता आहे, अशा शब्दात दादाने भारतीय संघाची स्तुती केली आहे. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये उद्या 24 ऑक्टोबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यात महत्त्वाचा सामना होणार आहे. या सामन्याची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.Also Read - India Vs Australia: भारताचा ऑस्ट्रेलियावर 8 गडी राखून दणदणीत विजय, रोहितची दमदार अर्धशतकी खेळी

सौरव गांगुली म्हणाला "भारतीय संघातील सर्व खेळाडू मॅच विनर आहेत. हा संघ विश्वचषक जिंकण्यासाठी आमची 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपवू शकतो. पाकिस्तानही एक चांगला संघ आहे. एक आणि दोन खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली तर काहीही होऊ शकते. आपल्यासाठी मानसिक लढाई जिंकणे खूप महत्वाचे आहे."

सौरव गांगुली म्हणाला "या गोष्टीची अधिक शक्यता आहे की भारत विश्वचषक स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध आपली अशी 13-0 अशी मोहीम (World Cup record) पुढे घेऊन जाईल. भारताने वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानविरुद्धची अजिंक्य मोहीम सुरू ठेवली पाहिजे, असे गांगुलीने म्हटले आहे. (India vs Pakistan T20 World Cup 2021: India to end 10-year wait, Sourav Ganguly promotes Team India)

India vs Pakistan T20 World Cup 2021: टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानचा संघ सहा वेळा भारताविरुद्ध मैदानात उतरला आहे. प्रत्येक वेळी त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 2007 च्या T20 विश्वचषकात पाकिस्तान सामना बरोबरीत सोडवण्यात यशस्वी झाला होता. मात्र त्यांना बॉलआऊटमध्ये पराभव स्विकारावा लागला होता.

विराट कोहलीच्या (Virat Kohli) नेतृत्वाखालील भारतीय संघ पाकिस्तानला हलक्यात घेण्याची चूक करणार नाही. 2017 मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी दरम्यान महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला पाकिस्तानकडून पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. कोणत्याही वेळी सामना पलटण्याची क्षमता पाकिस्तानच्या संघात आहे.