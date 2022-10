IND vs PAK Melbourne Weather Forecast : मेलबर्नमध्ये रविवारी दुपारी टी-विश्वचषकातील सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान (India Vs Pakistan) आमने-सामने येणार आहेत. या दोन बलाढ्य संघामध्ये होणाऱ्या सामन्याची सर्वच क्रिकेट चाहत्यांना उत्सुकता आहे. नेहमीप्रमाणे दोन्ही संघांमधील हा सामना (India Vs Pakistan t20 World Cup) रोमांचक होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र या सामन्यावर पावसाचं सावट देखील आहे. मेलबर्नमध्ये सध्या क्षणात उन तर क्षणात पाऊस असे वातावरण आहे. त्यामुळे कधी सूर्यप्रकाश तर कधी ढग दिसत आहेत. मेलबर्नमध्ये शुक्रवारी रात्री मुसळधार पाऊस झाला, परंतु शनिवारी सूर्यप्रकाश होता. परंतु भारत पाकिस्तान सामन्यापूर्वी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. पुढील दोन दिवस मेलबर्नमध्ये पावसाची शक्यता कमी आहे. रविवारी दिवसभर ढगाळ वातावरण राहील, परंतु पावसाची शक्यता कमी आहे. ( India vs Pakistan match rain prediction )Also Read - Ind Vs Pak, T20 World Cup 2022 : कशी असेल पाकिस्तानविरुद्ध भारताची प्लेइंग इलेव्हन? काय म्हणाला रोहित शर्मा?

हवामानाचा अंदाज आणि आयसीसीचे नियम

वेदर डॉट कॉमनुसार रविवारी दिवसभर काळात ढगाळ वातावरण राहील, या वेळत पावसाची शक्यता केवळ 21 टक्के आहे. मात्र संध्याकाळनंतर हवामानात बदल होऊ शकतो. संध्याकाळी पावसाची शक्यता 75 टक्क्यांपर्यंत आहे. परंतु याचा भारत-पाकिस्तान सामन्यावर परिणाम होणार नाही. कारण हा सामना दुपारी खेळवला जाणार आहे. परंतु पावसामुळे सामना रद्द झाला तर ICC ने पहिल्या फेरीसाठी आणि सुपर-12 साठी राखीव दिवस ठेवलेले नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल. तसेच कमी षटकांचा सामना खेळायचा झाल्यास किमान पाच-पाच षटके खेळता येतील.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट (Melbourne Pitch Report)

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 15 T20I सामने झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी या स्टेडियममधील बहुतांश सामने जिंकले आहेत. परंतु लांब बाउंड्रीमुळे बचाव करणाऱ्या संघांनाही विजयाची संधी आहे. मात्र पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन कर्णधारांचा कल प्रथम गोलंदाजीकडे असेल.

दोन्ही संघांतील खेळाडू

भारत: रोहित शर्मा (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रविचंद्रन अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद शमी. स्टँडबाय खेळाडू: श्रेयस अय्यर, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकूर.

पाकिस्तानः बाबर आझम (कर्णधार), शादाब खान, आसिफ अली, हैदर अली, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिझवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफ्रिदी, शान मसूद, फखर जाम. राखीव खेळाडू: मोहम्मद हरीस, उस्मान कादिर आणि शाहनवाज दहनी.