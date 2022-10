IND vs PAK T20 World Cup Live Updates : टी- 20 वर्ल्ड कपमध्ये आज टीम इंडिया (Team India) सलामीच्या सामन्यात पारंपारिक प्रतिस्पर्धी टीम पाकिस्तानशी (India Vs Pakistan) भिडणार आहे. टी- 20 वर्ल्ड कपमधील हा सर्वात मोठा सामना असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मेलबर्नच्या क्रिकेट मैदानावर (Melbourne Cricket Ground) दुपारी दीड वाजता भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये महामुकाबला होणार आहे. भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातील महामुकाबला पाहण्यासाठी 1 लाख प्रेक्षक प्रत्यक्ष मैदानामध्ये उपस्थित राहणार आहेत. तर जवळपास 30 कोटी प्रेक्षक टीव्ही (TV) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या (Digital Platforms) माध्यमातून सामना पाहण्याचा आनंद घेतील. डीडी स्पोर्ट्स आणि स्टार स्पोर्ट्सवर, लाईव्ह स्ट्रिमिंग डिस्ने प्लस हॉटस्टार हा सामना तुम्हाला लाईव्ह पाहता येणार आहे.Also Read - IND vs PAK Melbourne Weather: भारत-पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचं सावट? कसं आहे मेलबर्नचं वातावरण?

मेलबर्नमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगणार असला तरी सर्वांना टेन्शन आहे ते म्हणजे पावसाचे. कारण या सामन्यावर पावसाचे सावट होते. हवामान खात्याने सर्वात आधी पावसाचा अंदाज वर्तवला होता. सामन्याच्या वेळी मेलबर्नमध्ये खराब हवामानाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. सामन्यावेळी मुलबर्नमध्ये 90 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण आता मेलबर्नमधील वातावरण चांगले असून पावसाची शक्यता 15 टक्के वर्तवण्यात आली आहे. सध्या मेलबर्नमध्ये पाऊस थांबला असून चांगला सूर्यप्रकाश आला आहे. सध्या पावसाचे वातावरण नसल्यामुळे खेळाडू आणि क्रिकेटप्रेमींनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. Also Read - India Vs Pakistan T20: भारत Vs पाकिस्तान सामन्यासाठी कशी असेल Playing XI? काय म्हणाला रोहित शर्मा?

अशी आहे टीम इंडिया –

रोहित शर्मा (कॅप्टन), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुडा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युझवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद शमी. Also Read - Rozgar Mela 2022 : 75 हजार तरुणांना नोकरी मिळाली, पण कोणती पदं मिळणार?, घ्या जाणून अधिक माहिती!

अशी आहे टीम पाकिस्तान –

बाबर आझम (कॅप्टन), शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, हरिस रौफ, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिझवान, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, शाहीन शाह आफ्रिदी, शान मसूद.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्ट –

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पिच रिपोर्टबद्दल सांगायचे झाले तर, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर आतापर्यंत एकूण 15 T20 सामने झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर बॅटिंग करणाऱ्या टीमने या स्टेडियममधील बहुतांश सामने जिंकले आहेत. परंतु लांब बाउंड्रीमुळे बचाव करणाऱ्या टीमलाही विजयाची संधी आहे. मात्र पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन कॅप्टनचा कल प्रथम बॉलिंगकडे असेल, असे सांगितले जात आहे.