India vs South Africa, 3rd ODI: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांची मालिका भारताने 2-1 ने जिंकली आहे. या मालिकेतील (India vs South Africa ODI) शेवटचा आणि निर्णयाक सामना आज दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवला गेला. यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेवर (IND vs SA) 7 विकेट राखून मोठा विजय मिळवला. यासोबत भारताने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका देखील आपल्या नावावर केली आहे. कुलदीप यादवच्या चार विकेट्सनंतर शुभमन गिलच्या 49 धावांच्या शानदार खेळीच्या जोरावर भारताने हा सामना सात विकेट्सने जिंकला. प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेचा डाव 99 धावांत आटोपला. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाने आपले तीन विकेट गमावून 20व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर सामना जिंकला.

फिरकीपटूंची दमदार कामगिरी

या सामन्यात कर्णधार शिखर धवनने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय योग्य देखील ठरवला. आफ्रिकेल्या प्रथम फलंदाजीसाठी पाचारण केल्यानंतर पाहुण्या संघाची सुरुवात खराब झाला. फिरकी गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना खेळपट्टीवर थांबू दिले नाही. सामन्याच्या तिसऱ्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदरने डी कॉकला बाद केले. यानंतर सिराजने मालनला बाद केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांना फिरकी गोलंदाजी अजिबात टिकवता आली नाही. क्लासेन हा एकमेव फलंदाज होता ज्याने थोडा संघर्ष करण्याचा प्रयत्न केला आणि सर्वाधिक 34 धावा केल्या. क्लासेनशिवाय एकाही फलंदाजाला 20 धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. भारतीय गोलंदाजीबद्दल बोलायचे तर ती उत्कृष्ट होती. कुलदीप यादवने सर्वाधिक 4 तर सिराज, वॉशिंग्टन सुंदर आणि शाहबाज अहमद यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.

टीम इंडियाने सहज गाठलं लक्ष्य

दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 100 धावांच्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना टीम इंडियाची सुरुवात चांगली झाली. मात्र 42 धावसंख्येवर भारताला पहिला धक्का बसला. धाव घेण्याच्या प्रयत्ना शिखर धवन धावबाद झाला. यानंतर इशान किशनही 10 धावा करून बाद झाला. त्यानंतर शुभमन गिलने 49 धावांची चांगली खेळी खेळली. परंतु त्याचे अर्धशतक एका धावाने हुकले. गिलसोबत श्रेयस अय्यरनेही 22 धावा केल्या. अय्यरने 20 व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचून भारताला विजय मिळवून दिला.

मालिकेत दक्षिण आफ्रिकचे तीन कर्णधार

दक्षिण आफ्रिकेकडून पहिल्या सामन्यात नियमित कर्णधार टेंबा बावुमा याने कर्णधारपद भूषवले होते, दुसऱ्या सामन्यात उपकर्णधार केशव महाराज यांनी ही जबाबादारी पार पाडली होती. तर तिसऱ्या सामन्यात डेव्हिड मिलरने संघाचे नेतृत्व केले.