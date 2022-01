India vs South Africa, 3rd ODI: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत विराट कोहली (Virat Kohli), शिखर धवन (Shikar Dhawan) नंतर दीपक चहरच्या (Deepak Chahar) धडाकेबाज अर्धशतकानंतरही टीम इंडियाचा 4 धावांनी पराभव झाला. या विजयासह टेम्बा बावुमाच्या संघाने एकदिवसीय मालिका 3-0 ने खिशात घातली. यजमानांकडून अँडिले फेहलुकवायो (Andile Phehlukwayo) आणि लुंगी एनगिडीने (Lungi Ngidi) प्रत्येकी तीन बळी घेतले.Also Read - Sunil Gavaskar Angry: कर्णधारपद सोडणाऱ्या विराट कोहलीला सुनील गावस्करांनी सुनावले खडेबोल

दक्षिण आफ्रिकेने दिलेल्या 288 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघाने पाचव्या षटकात पहिली विकेट गमावली. कर्णधार केएल राहुलला वेगवान गोलंदाज लुंगी एनगिडीने झेलबाद केले. पहिली विकेट 18 धावसंख्येवर पडल्यानंतर विराट कोहली आणि शिखर धवन यांनी मिळून दुसऱ्या विकेटसाठी 98 धावांची उत्कृष्ट भागीदारी केली. मात्र 23व्या षटकात अँडिले फेहलुकवायोने खेळ फिरवला. Also Read - Virat Kohli च्या नावे अनेक मोठे रेकॉर्ड, कर्णधार म्हणून MS Dhoni देखील नाही करू शकला हे काम

23 व्या षटकात दुसऱ्या चेंडूवर फेहलुकवायोने अर्धशतक झळकावणाऱ्या धवनला कर्णधार बावुमाकरवी झेलबाद केले. धवनने 84 चेंडूत पाच चौकारांच्या मदतीने 65 धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर क्रीझवर आलेला नवा फलंदाज ऋषभ पंत षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर खाते न उघडता झेलबाद झाला. Also Read - Virat Kohli Resigned Test Captaincy : विराट कोहलीने सोडलं कसोटी कर्णधारपद, बीसीसीआयला लिहिला भावनिक संदेश

South Africa seal tense win in Cape Town! 🙌

The hosts complete a 3-0 whitewash with a four-run win in the third and final ODI 👏🏻

Watch the series live on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions)#SAvIND | https://t.co/u8dAzkQuxt pic.twitter.com/K2Z86eF52p

— ICC (@ICC) January 23, 2022