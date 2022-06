India vs South Africa T20 series: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी-20 मालिकेपूर्वी (Ind vs SA T20 series) टीम इंडियाला मोठा झटका बसला आहे. या मालिकेसाठी केएल राहुलची (KL Rahul) कर्णधार म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र केएल राहुला गंभीर दुखापत (KL Rahul injured) झाली असून तो संपूर्ण मालिका खेळू शकणार नाही अशी माहिती बीसीसीआयने दिली आहे. तसेच कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) यालाही दुखापत झाल्यामुळे तोही खेळू शकणार नाहीये.Also Read - IPL 2022: विजेत्या संघाला मिळाली भलीमोठी रक्कम! कोणत्या खेळाडूला मिळाले किती बक्षीस, येथे पाहा संपूर्ण यादी

केएल राहुलच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियाचं कर्णधारपद ऋषभ पंतकडे (Rishabh Pant) सोपवले जाईल आणि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) उपकर्णधार असेल अशी माहिती बीसीसीआयने (BCCI) दिली आहे. दरम्यान उमरान मलिक (Umran Malik) आणि अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) यांना आयपीएलमधील उत्तम कामगिरीमुळे टीम इंडियाच्या टी20 संघात (Team India squad) पहिल्यांदाच संधी मिळाली आहे. तर विराट कोहली (Virat Kohli), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jaspreet Bumrah) हे दिग्गज सध्या विश्रांतीवर आहेत. Also Read - IPL Qualifier 2 RR vs RCB Highlights: जोस बटलरचे वादळी शतक, RCB चा धुव्वा... राजस्थानची फायनलमध्ये धडक

NEWS 🚨- KL Rahul and Kuldeep Yadav ruled out of #INDvSA series owing to injury.

The All-India Senior Selection Committee has named wicket-keeper Rishabh Pant as Captain and Hardik Pandya as vice-captain for the home series against South Africa @Paytm #INDvSA

— BCCI (@BCCI) June 8, 2022