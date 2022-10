IND vs SA T20 World Cup Live Score : टी-20 वर्ल्डकपचा (T20 World Cup 2022) 30 वा सामना सुरु झाला आहे. आज भारताचा तिसरा सामना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (India vs South Africa T20) होत आहे. पहिले दोन सामने जिंकल्यानंतर भारतीय संघाला विजयाची हॅट्रिक करायची आहे. मात्र, पर्थच्या खेळपट्टीवर दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांचा सामना करणे सोपे नसेल. त्याचबरोबर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघालाही हा सामना जिंकून उपांत्य फेरीतील आपला मार्ग सुकर करायचा आहे. पाकिस्तानआणि नेदरलँड्सला (Netherlands) पराभूत केल्यानंतर भारतीय संघाला आता आफ्रिकन संघाला पराभवाची धूळ चारायची आहे. दरम्यान भारताने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात दीपक हुड्डाला संधी देण्यात आली आहे. त्याचवेळी अक्षर पटेल हा सामना खेळत नाहीये. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघातही एक बदल करण्यात आला आहे. तबरेझ शम्सीच्या जागी लुंगी एनगिडीचा संघात समावेश करण्यात आला आहे.Also Read - IND vs SA Live: टीम इंडिया विरुद्ध दक्षिण अफ्रिकेत आज महामुकाबला, सेमीफाइनलमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही टीममध्ये होणार चुरशीची लढत!

लाईव्ह अपडेट्स

टॉस जिंकत भारताने घेतला प्रथम फलंदाजीचा निर्णय.

दोन्ही संघांची प्लेइंग-11 अशी आहे

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), केएल राहुल, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह. Also Read - IND vs SA Live Streaming: भारत विरुद्ध आफ्रिका सामन्याकडे संपूर्ण विश्वाचं लक्ष! पाहा पिच रिपोर्ट आणि पावसाचा अंदाज

दक्षिण अफ्रीका: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, तेम्बा बावुमा (कप्तान), राइली रूसो, वेन पार्नेल, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्त्जे. Also Read - IND vs SA Weather Report: भारत- दक्षिण अफ्रिका सामन्यात पावसाची शक्यता? जाणून घ्या मॅचचे सर्व डिटेल्स