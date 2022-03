India vs Sri Lanka, 1st Test Match Day 2: भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मोहालीच्या आयएस बिंद्रा स्टेडियमवर (IS Bindra Stadium, Mohali) पहिला कसोटी सामना खेळला जात आहे. या सामन्याच्या पहिल्या डावात दुसऱ्या दिवशी अष्टपैलू रवींद्र जडेजाने (Ravindra Jadeja) दमदार फलंदाजी करत 175 धावांची खेळी केली. आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिल्या द्विशतकापासून तो अवघ्या 25 धावा दूर राहिला.Also Read - Ind vs SL Test, Day 1: पहिल्या दिवशी भारताची 6 बाद 357 धावांपर्यंत मजल, ऋषभ पंतचे शतक हुकले

दरम्यान भारताने 8 बाद 574 धावसंख्येवर डाव घोषित केला. प्रत्युत्तरात मैदानावर उतरलेल्या श्रीलंकेच्या फलंदाजांनी (IND vs SL 1st Test Day 2) सुरुवात चांगली केली मात्र ती लय कायम ठेवण्यात त्यांना यश आले नाही. दुसऱ्या दिवसअखेर श्रीलंकेने 4 गडी गमावून 108 धावा केल्या आहेत. पहिल्या डावात श्रीलंकेचा संघ सध्या 466 धावांनी मागे आहे.

That will be STUMPS on Day 2 of the 1st Test. Sri Lanka 108/4, trail #TeamIndia 574/8d by 466 runs. Scorecard – https://t.co/c2vTOXSGfx #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/LqUs9xCxtc — BCCI (@BCCI) March 5, 2022

रवींद्र जडेजा 175 धावांवर नाबाद परतला

रवींद्र जडेजाने मोहम्मद शमीसोबत नवव्या विकेटसाठी 103 धावांची अभेद्य भागीदारी केली. जडेजाने 228 चेंडूत 17 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीने नाबाद 175 धावा केल्या, तर मोहम्मद शमीने 20 धावा केल्या. श्रीलंकेकडून सुरंगा लकमल, विश्वा फर्नांडो आणि लसिथ अंबुलडेनिया यांनी 2 -2 विकेट घेतल्या.

दुसऱ्या दिवसअखेर श्रीलंकेने गमावल्या 4 विकेट

दुसऱ्या दिवशी प्रत्युत्तरात मैदानावर उतरलेल्या श्रीलंकेच्या सलामीवीरांनी पहिल्या विकेटसाठी 48 धावांची दमदार भागीदारी केली. मात्र त्यानंतर लाहिरू थिरिमाने 17 धावा काढून बाद झाला आणि श्रीलंकेने एकामागोमाग तीन विकेट गमावल्या. कर्णधार दिमुथ करुणारत्नेने 28 धावा केल्या, तर अँजेलो मॅथ्यूज 22 धावांची खेळी केली. धनंजय डी सिल्वा देखील काही खास करू शकला नाही तो अवघी 1 धाव करून तंबूत परतला. दिवसअखेर पथुम निसांकाने 26 आणि चरित अस्लंका 1 धावांवर खेळत आहे. भारताकडून रविचंद्रन अश्विनकडे 2, तर जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांनी प्रत्येक 1 विकेट घेतली.

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): रोहित शर्मा (कर्णधार), मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव.

श्रीलंका (प्लेइंग इलेव्हन): दिमुथ करुणारत्ने (कर्णधार), लाहिरू थिरिमाने, पथुम निसांका, चरित असलंका, अँजेलो मॅथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सुरंगा लकमल, विश्व फर्नांडो, लसिथ एम्बुल्डेनिया, लाहिरु कुमारा.