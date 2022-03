India vs Sri Lanka, 1st Test: भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील कसोटी मालिका (India vs Sri Lanka Test series) 4 मार्चपासून सुरू होत आहे. माजी कर्णधार विराट कोहलीसाठी (Virat Kohli) ही मालिका खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. विराट आपला 100 वा कसोटी सामना खेळण्यासाठी उद्या मोहालीच्या मैदानात उतरणार आहे. या खास प्रसंगी कर्णधार रोहित शर्माने (Rohit Sharma) कोहलीचे कौतुक केले आहे. कसोटी फॉरमॅटमध्ये संघाला चांगल्या स्थितीत आणण्याचे सर्व श्रेय कोहलीला जाते, अशा शब्दात रोहित शर्माने विराटचे कौतुक केले आहे. शुक्रवारपासून श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यातून (Ind vs SL 1st Test) रोहित भारताचा कसोटी कर्णधार म्हणून पदार्पण करणार आहे.Also Read - India vs Sri Lanka 1st Test: Virat Kohli च्या चाहत्यांसाठी खूशखबर, मैदानात जाऊन पाहता येणार 100 वा सामना

कसोटी कर्णधार म्हणून पदार्पण करणारा रोहित शर्मा आपल्या पहिल्या सामन्यापूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाला "आम्ही एक संघ म्हणून खूप चांगल्या स्थितीत आहोत. या फॉरमॅटमध्ये आम्ही जिथे कुठे आहोत याचे सर्व श्रेय विराटला जाते. गेल्या काही वर्षांत त्याने कसोटी संघासोबत जे काही केले ते पाहून अभिमान वाटतो. त्याने जिथे गोष्टी सोडल्या तिथून मला पुढे चालू ठेवावे लागेल. मला योग्य खेळाडूंसह योग्य गोष्टी कराव्या लागेल".

रोहितने कोहलीचे कौतुक केल्यानंतर दोघांमध्ये एकमेकांविषयी असलेला आदर दिसला. रोहित म्हणाला "विराटसाठी हा एक अद्भुत प्रवास होता आणि पदार्पण केल्यानंतरचा मोठा प्रवास होता. आता 100 वी कसोटी खेळणे हा एक चांगला अनुभव आहे. त्याने या फॉरमॅटमध्ये अतिशय चांगली कामगिरी केली आहे. संघ ज्या प्रकारे पुढे जात होता त्यात त्याने अनेक बदल केलेत, हे पाहणे खूप आनंददायी होते." त्याचा हा प्रवास आम्ही त्याच्यासाठी खास बनवू इच्छितो. आम्ही सर्वजण त्यासाठी तयार आहोत आणि पाच दिवस चांगले क्रिकेट पाहायला मिळे अशी आशा आहे. विराटला पाहण्यासाठी प्रेक्षक मैदानावर येतील आणि ते खूर विशेष असेल.

पुढे बोलताना रोहित म्हणाले ” या वेळी भारत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपची अंतिम फेरी गाठण्याची शक्यता फारशी नाही, पण संघ योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे. संघ सुस्थितीत आहे. आम्ही वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या टेबलमध्ये मध्यभागी आहोत परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांत आम्ही काही चुकीचे केले आहे असे मला वाटत नाही”. रोहितच्या म्हणाला कोहलीच्या नेतृत्वाखाली सर्वोत्तम टप्पा 2018 चा ऑस्ट्रेलिया दौरा होता. या दौऱ्यात भारतीय संघाने 2-1 ने कसोटी मालिका जिंकली. “एक संघ म्हणून आम्ही 2018 मध्ये ऑस्ट्रेलियात मालिका जिंकली. ही एक मोठी मालिका होती आणि विराट आमचा कर्णधार होता”.