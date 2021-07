कोलंबो : भारत विरुद्ध श्रीलंका (India vs Sri Lanka) टी-20 मालिकेवर कोरोनाचं संकट आले आहे. भारतीय संघाचा फिरकीपटू क्रुणाल पंड्याला (Krunal Pandya Corona Positive) कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यामुळे आजचा सामना पुढे ढकलण्यात आला आहे. बायो बबलमध्ये (Bio Bubble) कोरोनाचा शिरकाव झाल्यामुळं भारत आणि श्रीलंका दोन्ही संघांना आयसोलेट करण्यात आले आहे. दोन्ही संघांतील खेळाडूंच्या कोरोना चाचण्या करण्यात येणार असून त्यांचा अहवाल निगेटिव्ह आला तर आज स्थगित झालेला दुसरा टी-20 सामना उद्या म्हणजेच 28 जुलैला (बुधवारी) खेळला जाणार असल्याची माहिती, सुत्रांनी एएनआयला दिली आहे. (India’s spinner Krunal Pandya corona positive; Today’s T20 match has been postponed)Also Read - India vs Sri Lanka 2nd T20 : कधी आणि कुठे पाहाल भारत विरुद्ध श्रीलंका दुसरा टी-20 सामना

Ind vs SL: Krunal Pandya tests positive for COVID-19, second T20I postponed Read @ANI Story | https://t.co/5gYImrPKrT#INDvsSL pic.twitter.com/0dBmYAuPxp — ANI Digital (@ani_digital) July 27, 2021

श्रीलंका दौर्‍यावरील कर्णधार शिखर धवनच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका 2-1 ने जिंकल्यानंतर आज दुसरा टी-20 सामना जिंकून तीन सामन्यांची टी-20 मालिका ताब्यात घेण्याचा टीम इंडियाचा प्रयत्न होता. मात्र सामन्यापूर्वीच भारतीय संघात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने भारताची ही संधी आज हुकली. मात्र सर्व खेळाडूंची कोरोना चाचणी झाल्यानंतर पुन्हा उद्या हा सामना होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतीय संघ टी-20 मालिका जिंकण्याच्या उद्देशाने पूर्ण जोमाने मैदानात उतरेल अशी आशा आहे.

दरम्यान, क्रुणाल पंड्याला कोरोनाची लागण झाल्यामुळे इंग्लंड दौऱ्यावर पाठवण्यात येणाऱ्या पृथ्वी शॉ आणि सूर्यकुमार यादव यांच्याबाबत देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. इंग्लंड दौऱ्यावरील भारतीय संघातून शुबमन गिल, आवेश खान, वॉशिंग्टन सुंदर हे तीन खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर पडले आहेत. त्यांच्या जागी श्रीलंका दौऱ्यावर उत्तम कामगिरी करणाऱ्या आणि चांगल्या फॉर्मात असलेल्या पृथ्वी शॉ आणि सूर्यकुमार यादव यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता त्यांच्याबाबत बीसीसीआय काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (India’s spinner Krunal Pandya corona positive; Today’s T20 match has been postponed)