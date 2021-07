कोलंबो : भारत आणि श्रीलंका दरम्यान सुरू होणारी एकदिवशीय आणि टी-20 मालिका पाहण्याची इच्छा असलेल्या चाहत्यांसाठी एक चांगली बातमी समोर आली आहे. हे सामने दूरदर्शनवर (Live Streaming, IND vs SL: T20 and ODI Matches will be available on DD Sports) प्रसारित केले जाणार आहे. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क या मालिकेचे अधिकृत प्रसारक आहे. आता डीडी स्पोर्ट्सवरही हे सामने प्रसारित करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.Also Read - Ind vs SL series: श्रीलंकेला रवाना होण्यापूर्वी भारतीय संघ 14 दिवस इथं राहणार क्वारंटाइन

वेळापत्रकानुसार भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील एकदिवसीय मालिका 13 जुलैपासून सुरू होणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये तीन सामने खेळले जातील. यानंतर टी-20 मालिका 21 जुलैपासून सुरू होईल. तीन सामन्यांची टी -20 मालिका 25 जुलै रोजी संपेल. यासोबतच भारताचा श्रीलंका दौराही संपुष्टात येईल. (Live Streaming, IND vs SL: T20 and ODI Matches will be available on DD Sports)

Cricketing action will be back on DD Sports 📺 #TeamIndia's tour of Sri Lanka, 2021 🏏#SLvIND

🗓️Starts July 13 pic.twitter.com/Yh7QMI7wWV — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 7, 2021

या दौर्‍यासाठी शिखर धवनकडे भारतीय संघाचे कर्णधारपद देण्यात आले आहे. तसेच टीम इंडियाचा माजी खेळाडू राहुल द्रविड या दौऱ्यात भारतीय संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकाची कामगिरी पार पाडणार आहे. (Live Streaming, IND vs SL: T20 and ODI Matches will be available on DD Sports)

भारतीय संघ यापूर्वीच श्रीलंकेमध्ये दाखल झाला आहे. मात्र या मालिकेला केवळ एक आठवडा शिल्लक असताना देखील श्रीलंकेच्या संघाची अद्याप घोषणा करण्यात आलेली नाही. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड आणि त्यांच्या क्रिकेटपटू यांच्यात वार्षिक कराराबाबत स्थिती स्पष्ट नसल्यामुळे अद्याप अंतिम संघाची घोषणा करण्यात आलेली नाही. (Live Streaming, IND vs SL: T20 and ODI Matches will be available on DD Sports)

एकदिवसीय मालिकेचे वेळापत्रक (India vs Sri Lanka, ODI Series Schedule)

दिवस सामना ठिकाण वेळ 13 जुलै भारत विरुद्ध श्रीलंका आर. प्रेमदासा स्‍टेडियम, कोलंबो दुपारी 2:30 वाजता 16 जुलै भारत विरुद्ध श्रीलंका आर. प्रेमदासा स्‍टेडियम, कोलंबो दुपारी 2:30 वाजता 18 जुलै भारत विरुद्ध श्रीलंका आर. प्रेमदासा स्‍टेडियम, कोलंबो दुपारी 2:30 वाजता

टी-20 मालिकेचे वेळापत्रक (India vs Sri Lanka, T20I Series Schedule)