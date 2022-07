India vs West Indies : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज (India vs West Indies) यांच्यातील पहिल्याच वन डे सीरिजमध्ये टीम इंडियाने वेस्ट इंडीजचा पराभव केला आहे. या सामन्यात टीम इंडिया 3 धावांनी विजयी झाली आहे. या विजयासोबतच भारताने वन डे सीरिजची (One Day Series) सुरुवात विजयाने करत यामध्ये 1-0 ची आघाडी घेतली आहे. हा सामना भारताने जिंकला असला तरी वेस्ट इंडीजच्या खेळाडूंनी दिलेली दमदार झुंज सर्वांच्याच लक्षात राहील. सामन्याच्या अखेरीस वेस्ट इंडीजच्या रोमारीयो शेफर्ड आणि अकेल हुसेनच्या धुवाधार खेळीमुळे हा सामना चांगलाच रोमांचक झाला. दोघांनी अखेरच्या षटकांमध्ये तुफान फटकेबाजी केली. पण फक्त 3 धावा कमी पडल्याने वेस्ट इंडीजचा पराभव झालाAlso Read - Shikhar Dhawan : शिखर धवनला वडिलांकडून लाथा बुक्क्यांनी मारहाण, जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण

या सामन्यामध्ये सुरुवातीला फलंदाजी करत भारताने 50 षटकात 308 धावा केल्या. विजयासाठी वेस्ट इंडीजला 50 षटकात 309 धावांचे आव्हान होते. पण वेस्ट इंडीज 50 षटकात 6 गडी गमावून 305 धावाच करु शकले. सामन्याच्या अखेरीस रोमारीयो शेफर्डच्या धुवाधार खेळीने सामना अतिशय रोमांचक झाला पण तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. शेफर्डने 25 चेंडूंत 3 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीने नाबाद 39 धावा केल्या. त्याच्यासह अकील हुसेननेही नाबाद 33 धावांचे योगदान दिले. वन डेमधील वेस्ट इंडिजचा हा सलग सातवा पराभव आहे.

या सामन्यात वेस्ट इंडीजने नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फलंदाजीसाठी मैदानात उतरलेल्या भारताने सामन्याच्या सुरुवातीपासून तुफान फटकेबाजी करत चांगल्या धावा केल्या आणि वेस्ट इंडिजसमोर तगडे आव्हान ठेवले. शिखर धवन आणि शुभमन गिल या जोडीने दमदार फलंदाजी करत शतकी भागिदारी पूर्ण केली. संघाच्या शुभमन 64 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर शिखर 97 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर श्रेयसने सर्व जबाबदारी सांभाळली. पण तो देखील 54 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर मैदानात उतरलेल्या सर्व खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली.