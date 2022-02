India vs West Indies 1st T20I Live Streaming: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेला (IND vs WI, 1st T20I Date) आजपासून सुरुवात होत आहे. कर्णधार रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) नेतृत्वाखालील भारतीय संघ एकदिवसीय सामन्यांनंतर टी-20 मध्येही पाहुण्यांना क्लीनअप करण्याच्या तयारीने मैदानात उतरेल. तर केरॉन पोलार्डचा (Kieron Pollard) संघ भूतकाळातील चुकांमधून धडा घेईल आणि नव्या उर्जेने टी-20 (India vs West Indies) मालिकेत प्रवेश करेल. विंडीज हा खेळाच्या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये सर्वात धोकादायक संघ मानला जातो. त्यामुळे पाहुण्यांना हलक्यात घेण्याची चूक भारतीय संघ करणार नाही.Also Read - IND vs WI 3rd ODI: तिसऱ्या सामन्यात वेस्टइंडीजचा 96 धावांनी पराभव, वनडे मालिकेत 'क्लीन स्वीप'

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील T20 मालिकेतील पहिला सामना कधी होणार? (IND vs WI, 1st T20I Date)

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज 16 फेब्रुवारीला होणार आहे.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील T20 मालिकेतील पहिला सामना कुठे होणार आहे? (IND vs WI, 1st T20I Venue)

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळवला जाणार आहे.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील T20 मालिकेतील पहिला सामना कधी सुरू होईल? (IND vs WI, 1st T20I Timing)

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील T20 मालिकेतील पहिला सामना चाहत्यांना कोणत्या चॅनलवर टीव्हीवर पाहता येईल? (IND vs WI, 1st T20I TV Channel)

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर चाहत्यांना भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना वेगवेगळ्या भाषांमध्ये पाहता येणार आहे.

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील T20 मालिकेतील पहिला सामना मोबाईलवर लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे कसा पाहायचा? (IND vs WI, 1st T20I Mobile Streaming)

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी20 मालिकेतील पहिला सामना डिस्ने हॉटस्टार अॅपद्वारे पाहता येईल.