India vs West Indies 2nd ODI: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडीज (India vs West Indies) यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाने (Team India) जबरदस्त कामगिरी केली आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाने जबरदस्त खेळी करत हा सामना देखील आपल्या नावावर केला आहे. या सामन्यात वेस्ट इंडीजने दिलेल्या 312 धावांच्या तगड्या आव्हानाचा स्वीकार करत टीम इंडियाने दोन गडी राखून दमदार विजय मिळवला आहे. या विजयासह तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमध्ये भारताने 2-0 ने विजयी आघाडी (India Won by 2 Wickets) घेतली आहे. या विजयाबद्दल टीम इंडियाच्या सर्व खेळाडूंचे कौतुक होत आहे.

पोर्ट ऑफ स्पेनच्या क्वीन्स पार्क मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyar) आणि संजू सॅमसनच्या (Sanju Samson) जबाबदार खेळीनंतर अक्षर पटेलच्या (Akshar Patel) स्फोटक फलंदाजीमुळे टीम इंडियाने दोन गडी राखून वेस्ट इंडिजचा पराभव केला आहे. सामन्यात भारताच्या युवा बॅट्समन्सनी शानदार कामगिरी केली. पण अक्षर पटेलने अर्धशतकाने सर्वांचीच मनं जिंकली. अक्षरने नाबाद 64 धावा ठोकल्या यामध्ये त्याने पाच षटकार आणि तीन चौकार लगावले आणि भारताला विजय मिळवून दिला.

सामन्यात सर्वात आधी नाणेफेक जिंकत वेस्ट इंडीजने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना वेस्ट विंडीजने निर्धारित 50 षटकांत 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 311 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाने अटीतटीच्या या सामन्यात दोन चेंडू शिल्लक असताना विजय मिळवला. या सामन्यात भारताची सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही. कर्णधार शिखर धवन अवघ्या 13 धावा करून बाद झाला. शुभमन गिल चांगल्या लयीत दिसला पण नशिबाने 43 धावांच्या वैयक्तिक स्कोअरवर काइल मेयरने त्याला कॅचआऊट केले. सूर्यकुमार यादवलाही केवळ 9 धावा करता आल्या.

79 धावांवर तीन विकेट गमावल्यानंतर संजू सॅमसन आणि श्रेयस अय्यर यांनी फलंदाजी करत 99 धावा केल्या. श्रेयस अय्यरने 71 चेंडूत 63 धावा केल्या तर संजू 54 धावांचे योगदान देऊ शकला. या दोघांनी मिळून भारताची धावसंख्या 178 पर्यंत नेली. या सामन्यात 6 नंबरचा फलंदाज दीपक हुडा आणि 7 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या अक्षर पटेलने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. कठीण वेळी हुड्डा एका टोकाला राहिला आणि त्याने 33 धावांचे योगदान दिले. यामुळेच शेवटी अक्षर पटेलला वेगवान धावा करत आपले अर्धशतक पूर्ण करता आले. सर्व फलंदाज बाद झाल्यानंतर अक्षराने गोलंदाजांसह भारताच्या आशा जिवंत ठेवल्या आणि अवघ्या दोन चेंडूंपूर्वी सामना जिंकला. अक्षर पटेलच्या या संयमी खेळीचे खूपच कौतुक होत आहे. या दमदार कामगिरीमुळे अक्षरलाच सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.