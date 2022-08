India vs Zimbabwe, 2nd ODI : कर्णधार केएल राहुलच्या नेतृत्त्वात टीम इंडियाने झिम्बाब्वेविरुद्धचा दुसरा एकदिवसीय सामना 5 गडी राखून जिंकून जिंकला आहे. या विजयासोबतच भारताने दोन तीन सामन्यांची मालिका 2-0 ने खिशात घातली आहे. आशिया चषकासाठी भारतीय संघात निवड न झालेल्या संजू सॅमसनने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडेत 5 गडी राखून विजय मिळवून दिला.Also Read - Asia Cup 2022: पाकिस्तानला मोठा धक्का! स्टार गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी आशिया कपमधून बाहेर

नानेफेक जिंकल्यानंतर कर्णधार के एल राहुलने क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला फलंदाजीसाठी उतरलेल्या झिम्बाब्वेच्या पहिल्या फळीतील फलंदाजांचा भारतीय गोलंदाजीसमोर टिकाव लागू शकला नाही. एकापाठोपाट एक पहिल्या 5 विकेट गमावल्यानंतर सिअन विल्यम्स आणि रेयान बर्ल यांनी झिम्बाब्वेचा खेळ सावरला. सिअनने 42 तर रेयानने 39 धावांची खेळी केली. मात्र त्यानंतर यजमान संघाचा डाव गडगडला. झिम्बाब्वेचा अख्खा संघ 38.1 षटकात सर्वबाद झाला. Also Read - IND vs ZIM 1st ODI : पहिल्याच लढतीत भारताचा झिम्बॉम्बेवर दणदणीत विजय, शिखर-शुबमनचं अर्धशतक

शार्दुल ठाकूरच्या (Shardul Thakur) नेतृत्वाखालील गोलंदाजांच्या चमकदार कामगिरीमुळे भारताने शनिवारी दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात झिम्बाब्वेला 38.1 षटकांत 161 धावांत रोखले. मागील सामन्यातील नायक दीपक चहरच्या जागी संघात स्थान मिळालेल्या शार्दूल ठाकूरने संधीचा पुरेपूर फायदा उठवत सात षटकांत 38 धावा देऊन तीन बळी घेतले. याशिवाय मोहम्मद सिराज, फेमस कृष्णा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव आणि दीपक हुडा यांना प्रत्येकी एक विकेट मिळाली. Also Read - ICC Schedule: आयसीसीने जाहीर केले वेळापत्रक! पाच वर्षात 12 देश खेळणार 777 सामने, जाणून घ्या टीम इंडियाचे किती सामने होणार

That's that from the 2nd ODI.#TeamIndia win by 5 wickets and take an unassailable 2-0 lead in the series.

Scorecard – https://t.co/RDdvga1BXI #ZIMvIND pic.twitter.com/AeG4OsDPQO

— BCCI (@BCCI) August 20, 2022