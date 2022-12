Rohit Sharma ABUSE: रोहित शर्माकडून टीम इंडियाच्या 'या' क्रिकेटपटूला शिवीगाळ, VIDEO व्हायरल

Rohit Sharma ABUSE: मीरपूर येथे रविवारी पहिल्या एकदिवसीय (IND vs BAN 1st ODI) सामन्यात टीम इंडियाला बांगलादेशकडून पराभव स्विकारावा लागला. टीम इंडियाला हा सामना सहज जिकंता आला असता. परंतु मेहदी हसन मिराजने ( Mahadi Hasan Miraj) टीम इंडियाची विजयश्री खेचून नेली. सामन्यादरम्यान टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्माने (Team India Captain Rohit Sharma) मैदानावर रागाच्या भरात आपल्याच संघातील क्रिकेटपटूला शिवीगाळ केली. आता रोहित शर्माचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यावर रोहित शर्माला ट्रोल देखील केलं जात आहे.

मीरपूरच्या मैदानावर टीम इंडियाविरुद्ध बांगलादेश लढत झाली. बांगलादेशने टीम इंडियाचा होणारा विजय अक्षरशः खेचून नेला. त्याला कारण देखील तसेच होते.त्यामुळे कर्णधार रोहित शर्मा संतापला आणि त्याने रागाच्या भरात भारतीय संघातील क्रिकेटपटून वॉशिग्टन सुंदर याला शिवीगाळ केली. शार्दुल ठाकूरच्या 43 व्या षटकाचा चौथ्या चेंडूवर बांगलादेशचा फलंदाज मेहदी हसन मिराज याने उचलून खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वॉशिग्टन सुंदर याने मिराजचा झेल घेण्याचा देखील प्रयत्न केला नाही. तसेच त्याच्या आधीच्या चेंडूवर विकेटकीपर केएल राहुलने देखील मिराजचा झेल सोडला होता. त्यामुळे रोहित शर्मा हा मैदानावरच संतापला होता.

वॉशिंग्टन सुंदरने मेहदी हसन मिराजचा झेल घेण्याचा साधा प्रयत्न देखील केला नाही, म्हणून रोहित शर्मा प्रचंड संतापला होता. त्याने थेट मैदानावरच वॉशिंग्टन सुंदरला शिवीगाळ केली. हिटमॅनचे कारनामे कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत. कर्णधार रोहित शर्मा हा वॉशिंग्टन सुंदरला शिवीगाळ करत असल्याचा दावा केला जात आहे. आता तर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Shame on Rohit Sharma Abusing an Youngster , Feel for Washington Sundar#ViratKohli , #INDvsBAN , #INDvsBangladesh , Rohit , Siraj , Deepak Chahar , @BCCI , @ImRo45 pic.twitter.com/edX1mWzmgr

— Rɪsʜᴀʙʜ (@Pant_life) December 4, 2022