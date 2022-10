Indian Cricket Team Player Match Fees : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयने (BCCI) महिला खेळाडूंबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पुरुष क्रिकेटर्सप्रमाणेच (Mens Cricketers) यापुढे महिला क्रिकेटर्सनाही (Women Cricketers) समान मानधन मिळणार असल्याची घोषणा बीसीसीआयने केली आहे. बीसीसीआयचे सचिव जय शाहा (BCCI Secretary Jai Shaha) यांनी आज ही मोठी घोषणा केली आहे. बीसीसीआयने केलेल्या घोषणेप्रमाणे, यापुढे महिला खेळाडूंना कसोटी सामन्यांसाठी 15 लाख रुपये, वनडे सामन्यासाठी 6 लाख रुपये तर टी-20 सामन्यांसाठी 3 लाख रुपये मानधन दिले जाणार आहे.Also Read - IND vs NED T20 World Cup 2022 : टीम इंडियामध्ये बदल होण्याची शक्यता, या स्टार खेळाडूचे पुनरागमन निश्चित!

बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी ट्वीट करत या मोठ्या घोषणेबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, 'आपण आता लैंगिक समानतेच्या एका नव्या युगात प्रवेश करत आहोत. अशा परिस्थितीत या धोरणांतर्गत आतापासून पुरुष आणि महिला खेळाडू दोघांसाठी समान मॅच फी दिली जाणार आहे. यापुढे महिला खेळाडूंनाही पुरुषांइतकेच मानधन दिले जाईल. कसोटी क्रिकेटमधील एका सामन्यासाठी पुरुषांना 15 लाख रुपये मॅच फी दिली जाते. एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांसाठी पुरुषांना एका सामन्यासाठी 6 लाख रुपये दिले जातात. तर, टी -20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक सामन्यासाठी पुरुष खेळाडूंना 3 लाख रुपये दिले जातात. आता, पुरुष खेळाडूंप्रमाणेच ही रक्कम महिला खेळाडूंना देखील दिली जाणार आहे.'

I’m pleased to announce @BCCI’s first step towards tackling discrimination. We are implementing pay equity policy for our contracted @BCCIWomen cricketers. The match fee for both Men and Women Cricketers will be same as we move into a new era of gender equality in 🇮🇳 Cricket. pic.twitter.com/xJLn1hCAtl

— Jay Shah (@JayShah) October 27, 2022