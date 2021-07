मुंबई : भारतीय क्रिकेट संघाचे (Team India) माजी क्रिकेटर यशपाल शर्मा (Former Cricketer Yashpal Sharma Passed Away) यांचं मंगळवारी सकाळी निधन झालं आहे. यशपाल यांचं हृदयविकाराच्या झटक्यानं (Heart Attack) निधन झाल्याची माहिती मिळाली आहे. ते 66 वर्षांचे होते. सन 1983 मध्ये खेळला गेलेल्या विश्वचषकच्या (World Cup 1983) भारतीय संघात यशपाल शर्मा यांचा समावेश होता.Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईसह 7 जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाकडून सावधानतेचा इशारा

भारतीय संघाचे माजी कर्णधार कपिल देव (Kapil dev) यांनी यशपाल शर्मा यांच्या मृत्यूबाबत तिव्र दु:ख व्यक्त केलं आहे. मीडियाला प्रतिक्रिया देताना कपिल देव यांना दु:ख अनावर झालं. त्यांना रडू कोसळलं. दरम्यान, यशपाल यांनी बीसीसीआयच्या (BCCI) निवड समितीच्या सदस्यपदाची जबाबदारीही पार पाडली होती.

Yashpal Sharma, a member of the 1983 Cricket World Cup-winning team, died of cardiac arrest this morning. pic.twitter.com/9GaDPMsKyZ

यशपाल शर्मा यांनी सन 1983 च्या वर्ल्ड कपसाठी मोलाचं योगदान दिलं होतं. वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात त्यांनी 89 धावा केल्या होत्या. दरम्यान, त्या मॅचमध्ये टीम इंडियाचा विजय देखील झाला होता. सेमीफायनलमध्येही त्यांच्या खेळाची जादू पाहायला मिळाली होती. सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये त्यांनी शानदार 61 धावा ठोकल्या होत्या. इंग्लंडसारख्या बलाढ्य टीमवर भारतीय संघानं विजय मिळवला होता.

Yashpal Sharma, India’s second-highest run-getter at the 1983 World Cup, has passed away at the age of 66.

He played 37 Tests and 42 ODIs for India.

May he rest in peace. pic.twitter.com/MLZ3Nm5vcg

