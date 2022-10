INDW vs SLW, Aisa Cup 2022 Final: हरमनप्रीत कौरच्या (Harmanpreet Kaur) नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने महिला आशिया चषक 2022 फायनलमध्ये (INDW vs SLW Final Updates) चमकदार कामगिरी करत श्रीलंकेचा (INDW vs SLW Score and Updates) पराभव केला. रेणुका सिंगची धारदार गोलंदाजी आणि स्मृती मंधानाच्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर भारतीय महिला संघाने आशिया चषक 2022 च्या विजेतेपदाच्या सामन्यात श्रीलंकेचा 8 गडी राखून पराभव केला. या विजयासोबतच भारतीय संघाने 7 वेळा आशिया चषक (Aisa Cup 2022 Final) जिंकण्याचा विक्रम केला आहे. विशेष म्हणजे भारतीय महिला संघाने पुरुष संघाच्या बरोबरीने 7 वेळा आशिया कप जिंकला आहे.Also Read - INDW VS SLW : भारतीय महिला संघाची आशिया चषकात विजयी सलामी! श्रीलंकेचा 41 धावांनी पराभव

या सामन्यात प्रथम गोलंदाजी करताना भारताने श्रीलंकेला अवघ्या 65 धावांत रोखले (Women’s Aisa Cup 2022 Final) आणि त्यानंतर 8 षटकांत लक्ष्य गाठून आशिया चषक आपल्या नावार केला. स्मृती मंधानाने (Smriti Mandhana) शेवटी षटकार मारून टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला आणि तिचे अर्धशतकही पूर्ण केले. स्मृतीसोबतच कर्णधार हरमनप्रीत कौरही 11 धावांवर नाबाद राहिली. Also Read - Smriti Mandhana:स्टार खेळाडू स्मृती मंधानाचा नवा विक्रम, ठरली वनडेमध्ये सर्वात वेगाने 3000 धावा पूर्ण करणारी महिला खेळाडू!

स्मृती मानधनाने नवव्या षटकात भारताला विजय मिळवून दिला. यासोबतच तिने या सामन्यात आपले अर्धशतकही पूर्ण केले. विशेष म्हणजे 66 धावांचे सोपे लक्ष गाठताना 51 धावा एकट्या स्मृतीच्या बॅटमधून आल्या. तिने धडाकेबाज खेळी करत 25 चेंडूंत सहा चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीने 51 धावांची नाबाद खेळी खेळली. तत्पूर्वी रेणुका सिंगने 3 आणि राजेश्वरी गायकवाड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेऊन श्रीलंकेच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले आणि भारताच्या विजयाचा पाया रचला. Also Read - IND W vs ENG W: टीम इंडियाने इंग्लंडचा पराभव करत केला मोठा विक्रम, हरमनप्रीत कौरची दमदार कामगिरी!

महिला आशिया चषक 2022 च्या विजयाचे श्रेय भारतीय गोलंदाजांना जाते. भारतीय गोलंदाजांनी केलेल्या धारदार गोलंदाजीसमोर श्रीलंकेचा संघ निर्धारित 20 षटकात केवळ 65 धावांच करू शकला आणि भारताने श्रीलंगकेच्या 9 विकेट्सही घेतल्या. टीम इंडियासाठी रेणुका सिंगने सर्वाधिक 3 बळी घेतले. रेणुकाने मेडन ओव्हरसह तीन षटकांच्या स्पेलमध्ये केवळ 5 धावा दिल्या. तर राजेश्वरी गायकवाड आणि स्नेह राणा यांनी प्रत्येकी 2 गडी बाद केले.

भारतीय महिला संघ प्लेइंग-11: शेफाली वर्मा, स्मृती मानधना, जेमिमा रॉड्रिग्स, दयालन हेमलता, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, रेणुका सिंग, राजेश्वरी गायकवाड.

श्रीलंका महिला संघ प्लेइंग-11: चमीरा अट्टापट्टू (कर्णधार), अनुष्का संजीवनी (विकेटकीपर), हर्षिता मडवी, हसीनी परेरा, निलाक्षी डी सिल्वा, कविशा दिलहारी, मालशा शेहानी, ओशादी रणसिंघे, सुगंधिका कुमारी, इनोका रणवीरा, अचिनी कुलसुरिया.