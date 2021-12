मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेपूर्वी टीम इंडियाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय कसोटी संघाचा उपकर्णधार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दुखापतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन कसोटी (Test series against South Africa) सामन्यांच्या मालिकेतून बाहेर पडला आहे. दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर तीन सामन्यांच्या मालिकेदरम्यान भारत अ संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रियांक पांचाळने (Priyank Panchal) रोहित शर्माची जागा घेतली आहे. मात्र उपकर्णधार कोण असेल याबाबत बीसीसीआयकडून (BCCI) अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. (Injured Rohit Sharma out of Test series against South Africa)Also Read - पाच वर्षे Virat Kohli च्या नेतृत्वात खेळताना प्रत्येक क्षणाचा आनंद लुटला: Rohit Sharma

क्रिकबझमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 26 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत सहभागी होणार नाही. या दौऱ्यासाठी भारतीय संघ 16 डिसेंबरला दक्षिण आफ्रिकेला रवाना होणार आहे. कसोटी संघाचा उपकर्णधार रोहित शर्मा मुंबईत प्रशिक्षणादरम्यान जखमी झाल्याने टीम इंडियाला (Team India) मोठा धक्का बसला आहे. थ्रो डाऊन स्पेशलिस्ट राघवेंद्रचा चेंडू थेट हातावर लागल्याने रोहितला ही दुखापत झाल्याचे सांगण्यात यते आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार टीम इंडियाच्या सराव सत्रापूर्वी अजिंक्य रहाणेने (Ajinkya Rahane) 45 मिनिटे फलंदाजी केली. रहाणेनंतर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सरावासाठी आला. यादरम्यान चेंडू त्याच्या ग्लोव्हजला लागला. त्यानंतर तो वेदनेने ओरडताना दिसला आणि काही वेळ नर्व्हस दिसत होता. (Injured Rohit Sharma out of Test series against South Africa)

Rohit Sharma has been ruled out from the test series against South Africa (due to an injury): BCCI Secretary Jay Shah to ANI (File pic) pic.twitter.com/CXv1gm8m8n — ANI (@ANI) December 13, 2021

रोहित शर्माला दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यापूर्वी वनडे संघाचे कर्णधारपदही सोपवण्यात आले आहे. तो विराट कोहलीची (Virat Kohli) जागा घेणार आहे. एकदिवसीय कर्णधार म्हणून रोहितचा हा पहिलाच दौरा आहे. दरम्यान, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत (Rishabh Pant), केएल राहुल (KL Rahul), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) आणि मोहम्मद शमी (Mohammad Shami) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत पुनरागमन करत आहेत. नुकत्याच न्यूझीलंडविरुद्ध मायदेशात झालेल्या मालिकेत हे सर्व खेळाडू संघाचा भाग नव्हते. (Injured Rohit Sharma out of Test series against South Africa)