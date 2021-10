मुंबई: चेन्नई सुपर किंग्जचा (Chennai Super King) वेगवान गोलंदाज दीपक चहर (Deepak Chahar) यानं गुरुवारी अनोखा विक्रम (IPL 2021) केला. तो म्हणजे पंजाब किंग्जविरुद्ध (Punjab kings) सामना जिंकल्यानंतर त्यानं क्रिकेटप्रेमींच्या साक्षीनं मैदानावरच प्रेयसीला फिल्मी स्टाईलमध्ये प्रपोज केलं. इतकंच नाही तर प्रेयसीनं होकार देताच दीपकनं (Deepak Chahar Engagement) मैदानातच तिच्या बोटात अंगठी घालत साखरपुडा उरकून घेतला.Also Read - Income Tax Raid: अजित पवार यांना मोठा धक्का! पार्थ पवारांच्या कार्यालयावर छापा

पंजाब किंग्जनं 6 गडी राखून चेन्नई सुपर किंग्जवर विजय मिळवला. चेन्नईनं सामना गमावला परंतु वेगवान गोलंदाज दीपक चहरनं मात्र प्रेयसीचं मन जिंकलं. दीपक धावतच प्रेक्षक गॅलरीत गेला. तिथं त्याची प्रेयसी उपस्थित होती. दीपक तिच्याजवळ गेला आणि गुडघ्यावर बसून त्यानं तिला प्रपोज केलं. प्रेयसीनं तत्काळ होकार दिला. अन् दीपकने तिच्या उजव्या हाताच्या बोटात अंगठी घातली. इतर क्रिकेटपटू आणि प्रेक्षकांनी टाळ्या वाजवून दीपकचं अभिनंदन केलं. Also Read - 7th Pay Commission: महाविकास आघाडी सरकारचा मोठा निर्णय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूशखबर!

Deepak Chahar proposed to his partner after the match. Congratulations guys❤️💍😭 pic.twitter.com/OFdq33yUIv

— Kanav Bali🏏 (@Concussion__Sub) October 7, 2021