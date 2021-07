मुंबई : इंडियन प्रीमियर लीगचा (Indian Premier League 2021) दुसरा टप्पा 19 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या टप्प्याची सुरुवात गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स (Mumbai Indians) आणि चेन्नई सुपर किंग्ज (Chennai Super Kings) यांच्या सामन्याने होणार आहे. (CSK vs MI High Voltage match) आयपीएल 2021 हंगाम कोरोनामुळ अर्ध्यावर स्थगित करण्यात आला होता. या हंगामात आतापर्यंत केवळ 29 सामने खेळले गेले आहेत. भारतात सुरु असलेल्या स्पर्धेदरम्यान बायो बबलमध्ये काही खेळाडूंना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यामुळे ही लीग पुढे ढकलण्यात आली. आता या स्पर्धेचे उर्वरित सामने 19 सप्टेंबरपासून युएईमध्ये होणार आहेत.Also Read - MS Dhoni-Sakshi Wedding Anniversary: लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त धोनीने पत्नीला गिफ्ट केली महागडी कार, किंमत ऐकून व्हाल थक्क!

एएनआय वृत्तसंस्थेना दिलेल्या माहितीनुसार 10 ऑक्टोबरला क्वालिफायर -1 खेळवण्यात येईल तर एलिमिनेटर सामना 11 ऑक्टोबरला खेळला जाणार आहे. त्यानंतर क्वालिफायर-2 सामना 13 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. स्पर्धेचा अंतिम सामना 15 ऑक्टोबरला खेळला जाणार आहे. (schedule of qualifier and eliminator matches) Also Read - IPL 2021 : KKR ला धक्का! Pat Cummins ची माघार; Eoin Morgan च्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह

युएई मधील आयपीएल 2021 चे वेळापत्रक

पहिला सामना: 19 सप्टेंबर 2021, मुंबई इंडियन्स विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज.

क्वालीफायर-1 : 10 ऑक्टोबर रोजी.

एलिमिनेटरः 11 ऑक्टोबर रोजी.

क्वालीफायर -2 : 13 ऑक्टोबर रोजी.

अंतिम सामना : 15 ऑक्टोबर रोजी.

आयपीएलचा दुसरा टप्पा 19 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत खेळला जाणार आहे. त्यापूर्वी 26 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर दरम्यान कॅरेबियन प्रीमियर लीग खेळली जाईल. या दोन्ही लीगचं एकाच वेळी आयोजिन होऊ नये यासाठी बीसीसीआय आणि क्रिकेट वेस्ट इंडीज यांच्यात आधीच चर्चा झाली होती. Also Read - IPL 2021: अखेर मुहूर्त ठरला! उर्वरीत सामने यूएईमध्ये होणार; बीसीसीआयची अधिकृत माहिती

आयपीएल 2021 मध्ये आतापर्यंत दिल्ली कॅपिटलस 8 पैकी 6 सामने जिंकून पॉईंट टेबलमध्ये अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. तर चेन्नई सुपर किंग्ज 7 पैकी 5 सामने जिंकून दुसर्‍या स्थानावर आहे. त्याचबरोबर आरसीबी पॉईंट टेबलमध्ये तिसर्‍या स्थानावर असून मुंबई चौथ्या क्रमांकावर आहे.

आयपीएल 2021 च्या दुसर्‍या टप्प्यात 31 सामने खेळले जाणार आहेत. हा टप्पा 19 सप्टेंबरपासून 15 ऑक्टोबरपर्यंत खेळला जाईल. आयपीएल पॉइंट्स टेबलमधील अव्वल स्थानी असलेले तीन संघ चेन्नई सुपर किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटलस पुढे जाणार आहेत. त्यांनी बीसीसीआयला 20 ऑगस्टपर्यंत दुबईत येण्याच्या त्यांच्या योजनेची माहिती दिली आहे.

चेन्नई सुपर किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्सने 20 ऑगस्टपर्यंत दुबईला जाण्याचे नियोजन केले आहे. स्थानिक सरकार आणि बीसीसीआयच्या सल्ल्यानुसार ते क्वॉरंटाईन कालावधी पूर्ण करून आपले शिबिर करणार आहे.