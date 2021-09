मुंबई: आयपीएल-2021 चा दुसरा टप्पा 19 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. हंगामाचा 30 वा सामना चेन्नई सुपर किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्स संघांत दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघ सज्ज झाले आहेत. आयपीएलच्या सर्वात यशस्वी संघांपैकी हे दोन संघ आहे. यातील सीएसकेने आतापर्यंत 3 आयपीएल जेतेपदं जिंकले आहे तर मुंबईने 5 वेळा जेतेपद पटकावलं आहे.Also Read - IPL 2021: आयपीएलच्या मैदानात घुमणार चाहत्यांचा आवाज; प्रेक्षकांच्या उपस्थितीवरील बंदी उठवली, असे विकत घ्या तिकीट

चेन्नईने आतापर्यंत 7 पैकी 5 सामने जिंकले आहेत. हा संघ गुणतालीकेत 10 गुण आणि +1.263 नेट रन रेटसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर मुंबई इंडियन्सने या हंगामात आतापर्यंत 7 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत आणि 8 गुणांसह चौथ्या स्थान आहे. 1 मे रोजी दोन्ही संघांमध्ये सामना झाला होता. यात मुंबईने 4 गडी राखून विजय मिळवला. त्यामुळे धोनी आणि कंपनी यावेळी विजयाची नोंद करण्यासाठी उत्सुक असेल. (IPL 2021, CSK vs MI Squads Dream11 Team Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Squads Probable playing XI Indian Premier League 2021)

संभाव्य चेन्नई संघ (Chennai Super Kings Probable playing XI)

ऋतुराज गायकवाड, रॉबिन उथप्पा, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, एमएस धोनी (कर्णधार/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, जॉश हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर, लुंगी एनगिडी, दीपक चाहर. Also Read - IPL 2021: CSK vs MI हाय होल्टेज सामन्याने होणार IPLची सुरुवात; जाणून घ्या क्वालिफायर, एलिमिनेटर सामन्यांचे शेड्यूल

संभाव्य मुंबई संघ (Mumbai Indians Probable playing XI)

रोहित शर्मा (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, नाथन कूल्टर नाइल/जयंत यादव, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.

Suggested Playing XI No.1 for CSK vs MI Dream11 Team:

कीपर– क्विंटन डी कॉक.

फलंदाज– रोहित शर्मा (कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड, सूर्यकुमार यादव, सुरेश रैना.

ऑलराउंडर– रवींद्र जडेजा, मोइन अली (उप कर्णधार).

गोलंदाज – राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह.

IPL 2021, Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Full Squads:

चेन्नईचा संपूर्ण संघ (Chennai Super Kings Full Squad)

एमएस धोनी (कर्णधार/विकेटकीपर), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसिस, इमरान ताहिर, एन. जगदीसन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल सॅटनर, रवींद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल शार्दुल, सॅम करन, जोश हेजलवुड, आर. साई किशोर, रॉबिन उथप्पा, मोईन अली, कृष्णप्पा गौथम, चेतेश्वर पुजारा, एम हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, सी हरि निशांत.

मुंबईचा संपूर्ण संघ (Mumbai Indians Full Squad)

रोहित शर्मा (कर्णधार), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कायरन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसेन, मोहसिन खान, नाथन कुल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन डी कॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, युद्धवीर सिंह.